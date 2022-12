Entre las personas que han manifestado su deseo de aparecer en el tarjetón de las elecciones de 2023 para la Alcaldía de Medellín está la exdirectora Seccional de Fiscalías de Medellín, Claudia Carrasquilla, apodada la “dama de hierro”, quien considera que es la mujer idónea para gobernar una ciudad que considera está sumida en una crisis por la forma cómo está siendo administrada. EL COLOMBIANO conversó con ella sobre los avances en su aspiración y cómo se prepara para una eventual campaña.

Usted estaba esperando aval de Cambio Radical para esta aspiración, ¿qué le han dicho, al fin será su candidata?

“Estaba esperando el aval de Cambio Radical, pero nunca se decidió, entonces, nos vamos por un movimiento ciudadano para recoger las firmas, porque yo no soy de partidos. Si ellos no quieren darme el apoyo político no voy a insistir más. La idea es inscribirnos, a más tardar en enero, una vez todos volvamos de las vacaciones y el descanso de fin de año. Estamos en la búsqueda de un nombre que realmente nos identifique como movimiento ciudadano. Lo que sí es que el comité inscriptor está conformado por un representante de la población LGBTIQ+, uno afro y uno de las juventudes”.

En las pasadas elecciones fue candidata al Congreso, ¿por qué se decide ahora por una aspiración a la Alcaldía?

“Me motiva trabajar por la ciudad, porque ya lo hice desde el ámbito de la Fiscalía, persiguiendo el crimen y la corrupción. Ahora, quiero liberar a Medellín de tanto tema de corrupción, de tanto tema politiquero, quiero recomponer el tejido entre el empresariado y la administración publica, el tejido social, el componente de la movilidad, la infraestructura, el PAE, la educación, porque todo ha quedado en un rincón”.

¿Por qué dice que en un rincón?

“Por esta lucha política que tenemos, en la que el alcalde Daniel Quintero no ha gobernado, sino que se ha dedicado a hacer política y a generar disputas y confrontaciones con todos los sectores políticos, económicos y sociales. La idea es retomar a la Medellín amigable, donde todos tenemos cabida”.

No es una aspiración fácil para hacerla sola, ¿cuáles conversaciones ha adelantado, se vienen alianzas?

“Hemos estado en conversaciones y reuniones con otros sectores políticos, movimientos sociales y cívicos, para que podamos llegar a la Alcaldía. Para todos es innegable que una Alcaldía en la ciudad no se puede lograr por un movimiento ciudadano independiente, sino que tiene que ser una unión de varios partidos y componentes políticos que quieran trabajar por la ciudad. Yo no quiero señalar que soy independiente, como se ha dicho en otras campañas, porque realmente nadie puede ser independiente, debe haber un componente político de lo tradicional y lo social para que juntos podamos gobernar y obtener la ciudad que nos merecemos”.

Y, en ese sentido, ¿cómo va a buscar los recursos para financiar una campaña?

“La propuesta es llegar hasta el final y, en franca lid, enfrentarnos a las clases políticas que hay en la ciudad con nuestro movimiento ciudadano y coaliciones, pero conmigo como la única mujer que podrá ser elegida por votación popular, quiero estar en el tarjetón. Vamos a prestar en entidades bancarias y a buscar apoyos de empresarios, algunos se han comprometido financieramente”.