En la baraja de posibilidades que se conocen hasta el momento para las próximas elecciones a la Alcaldía de Medellín está Juan Carlos Benjumea, quien ha concentrado su trayectoria en el sector privado, con importantes cargos en varias empresas. El más reciente, al que renunció hace poco más de tres meses para sacar adelante su aspiración, fue el de director administrativo en la Organización Ardila Lülle.

En conversación con EL COLOMBIANO contó cómo ve la ciudad y cómo avanza el camino hacia una posible candidatura, tras la inscripción del movimiento Nuevas Acciones con el que recogerá firmas.

Usted se ha movido en el sector privado, ¿por qué quiere incursionar en la política de Medellín, que hoy muchos consideran una “leonera”?

“Yo soy un hombre de familia. Cuando veo a mis hijos a los ojos y veo todo lo que está sucediendo en el país, siento que no puedo quedarme en mi zona de confort, hay momentos en los que se necesitan nuevos liderazgos positivos. Necesitamos gente con vocación de servicio genuina, los ciudadanos estamos desgastados de la politiquería, los incumplimientos y de la gente que busca la política para saciar ambiciones personales. Viendo lo que está pasando en Medellín he decidido salir de mi zona de confort, uno no puede ser egoísta: la preparación y la experticia que uno tiene debe ponerla al servicio de la comunidad, no solo es beneficiarse uno y vivir bien con la familia de uno, sino también compartir ese conocimiento para impactar positivamente a la ciudad. Muchas personas me preguntan por qué salir de esa zona donde estoy tranquilo, con una carrera brillante en la empresa privada para meterme a esa leonera, pero pienso que en algunos momentos hay que sacrificarse e incomodarse”.

¿Qué es lo que considera que está pasando en Medellín que usted podría cambiar?

“La raíz de todos lo males en este momento en Medellín tiene tres causas. Una es la ruptura de la triada Estado, sector productivo y academia, una triada en la que están desde el pequeño comerciante que tiene una tienda de barrio hasta el grupo económico grande que genera desarrollo en la ciudad. Esta triada se ha desarticulado, se ha roto, porque el alcalde no ha tenido en cuenta al sector productivo ni a la academia para tomar decisiones ni para propiciar la gobernanza. El segundo problema son las personas sin idoneidad en cargos claves de la ciudad, como secretarías o gerencias. El tercero es la falta de eficiencia y transparencia en el uso de los recursos, por eso ha habido tantos escándalos de corrupción y mil cosas que involucran en este momento a la administración; no soy quién para decir si es así, los órganos competentes investigarán y lo dirán”.

Entonces, ¿cómo proyecta que será una eventual campaña en medio de la polarización que vive la ciudad?

“Tenemos que acabar con la polarización, entre las propuestas que nosotros tenemos está cambiar la agresividad en la política por soluciones que generen bienestar a los ciudadanos de Medellín. Proponemos hacer a un lado el discurso de odios que se ha venido promoviendo en la ciudad, donde se ha dicho que el sector productivo es el enemigo de las clases menos favorecidas: el alcalde no ha entendido que dentro del sector productivo también hay personas de estratos 1, 2 y 3, ese discurso es incoherente. Vamos a demostrar que el sector productivo genera crecimiento en el territorio, con el aumento de la productividad, lo que genera desarrollo, que es el aumento en la calidad de vida de la gente. Hay que unir a la gente en torno a un proyecto de ciudad, por eso, hay que tener en cuenta a todos los actores: político, económicos social, cultural, académico, ambiental, deportivo, absolutamente a todos”.

Pero lo mismo decía Daniel Quintero en campaña en 2019 y muchos luego se decepcionaron, ¿cómo garantiza usted que va a ser diferente?

“Poniendo a disposición mi reputación. Aquí no nos dimos cuenta de que el alcalde nos vendió una idea de que era independiente, pero ya había pasado como por tres o cuarto partidos políticos, fue candidato al Concejo, a la Cámara, fue viceministro. Yo sí me someto a que hagan la trazabilidad de toda mi vida, nunca he tenido vínculos políticos, no he pertenecido a un partido político, no tengo padrinos políticos. Soy un liderazgo nuevo y descontaminado de la política; el nombre de nuestro movimiento lo indica, queremos ejecutar unas nuevas acciones en Medellín: transformar, proteger y evolucionar”.

¿O sea no haría alianzas con partidos políticos?

“A mí me han llamado de unos dos partidos políticos, que no menciono por la confidencialidad del tema, para que presente el proyecto y mirar posibilidades, pero creo que ahora lo importante es crecer en nuestro proyecto, afianzar las propuestas de los comités técnicos que tenemos con gente muy idónea, porque le apostamos al talento, a la gente preparada y con capacidad en cada tema específico. En infraestructura, movilidad, educación, salud, seguridad y en todos los frentes nos acompaña gente con un conocimiento muy importante del tema y, particularmente, del tema en Medellín. En esta campaña, y si llegamos a la Alcaldía, no vamos a negociar cargos por votos”.

¿Y cómo será la financiación de su campaña?

“He iniciado con bases mías, algunos ahorros que he cultivado durante la vida en la empresa privada, porque he tenido durante muchos años buenos cargos y he obtenido alguna capacidad de ahorrar. También hay benefactores, personas que tienen capacidad económica, empresarios pequeños, medianos, de todo tipo, que se acercan porque comparten nuestra visión de ciudad y dicen que quieren hacer un aporte. Eso sí, mi activo mas valioso es la reputación, soy un hombre intachable en la empresa privada, tampoco podemos permitir que cualquier persona se acerque a la campaña, hay que analizar muy bien quién quiere hacer un aporte, cuando sean dineros limpios, bien obtenidos, trabajados desde lo sano podemos permitir que nos ayuden porque en una campaña a la Alcaldía de Medellín, por más austera que sea, se gasta uno un dinero considerable”.

¿Cómo avanza la recolección de firmas?

“Tenemos unos grupos de voluntarios. Vamos a ir recolectando más porque estamos recorriendo las comunas y los corregimientos y hemos encontrado gente que se identifica con esa visión de ciudad. Por eso, la estamos vinculando como voluntarios, vamos a organizar un voluntariado, un equipo de trabajo para poder hacer la recolección de firmas en toda la ciudad”.