Paula Barrios, de la Agencia Francesa para el Desarrollo, AFD, recordó el compromiso de la comunidad internacional para impulsar iniciativas que promuevan la paridad y el impulso a la agenda de los derechos de las mujeres.

Otros objetivos que persigue esta iniciativa tienen que ver con la promoción de un entorno sin violencia hacia las mujeres en su ejercicio político y revelar en las propuestas de hombres y mujeres, las agendas de derechos de las mujeres y la igualdad de género.

Compromiso de los medios

En ese contexto, los medios de comunicación firmaron un pacto para garantizar un cubrimiento electoral que visibilice en las mismas condiciones las aspiraciones de las mujeres. Entre los medios que en Antioquia y el Eje Cafetero que este jueves se sumaron a este llamado están EL COLOMBIANO, La Patria de Manizales, Publimetro Colombia, La Oreja Roja, TeleCafé, CNC Medellín, Telemedellín, El Quindiano, Montenegro Estéreo y La Crónica del Quindío.

De manera adicional y para llamar la atención a la ciudadanía, la iniciativa instaló en el Parque de las Luces una representación simbólica de la actual participación de las mujeres en la Cámara de Representantes por Antioquia: 17 sillas que equivalen a la cantidad de curules que tiene el departamento y tan solo tres de ellas ocupadas por mujeres con un color diferente.

Con este pacto los medios se comprometieron a:

- Realizar seguimiento a cómo las organizaciones políticas conforman las listas de candidaturas, destacando las acciones que realizan para la efectiva inclusión de las mujeres.

- Incluir la agenda de derechos de las mujeres en el debate político electoral como un asunto de interés para candidatas y candidatos.

- Dar a conocer y rechazar públicamente los casos de violencia contra las mujeres que participan en la contienda electoral.

- Realizar un cubrimiento de las elecciones libre de sexismos y estereotipos de género, y en especial a: no realizar preguntas a las candidatas que no se les realizarán a los hombres; no utilizar lenguaje o palabras con las candidatas que no se aplicarían del mismo modo con los candidatos; y no publicar imágenes o fotos de las candidatas que no se publicarían de los candidatos.

- Ser equitativos en la cantidad de candidatos y candidatas que se entrevistarán y que se invitarán a la radio, programas de Tv o periódicos.