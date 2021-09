El plan b de EPM para hacerle frente a un posible retiro del Consorcio CCCI —Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H— de las obras de Hidroituango, ha causado revuelo entre los empresarios y políticos del departamento, pues el cambio terminaría en un retraso en el proyecto, que tras la emergencia de abril de 2018 no aguanta una crisis más.

Después de que ocho empresas —entre las que se contaban firmas de China y Argentina— visitaran esta semana la zona de embalse para conocer el estado en el que se encuentra la futura central hidroeléctrica, el hermetismo ha sido total desde EPM.

Sin embargo, el gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez, se refirió al ya famoso plan b, del que la Sociedad Hidroeléctrica Ituango no fue informada. Suárez asegura que no es conveniente un cambio más al interior del proyecto, pues la llegada de una nueva firma implicaría un proceso de actualización que a estas alturas es innecesario. Hablamos con él.

¿Qué riesgos advierte si hay cambio de contratista?

“EPM es el que define quiénes son los contratistas y nosotros como Sociedad no tenemos injerencia sobre ellos. El plan A, B y C es hacer lo necesario para que el proyecto inicie generación el año entrante. EPM debe orientar todos los esfuerzos en que las aseguradoras paguen el valor de la contingencia de 2018, ese tiene que ser el principal foco”.

¿Puede haber retrasos en el cronograma si hay cambio?

“Los riesgos en los que se incurre con un eventual cambio de contratista son gravísimos. Lo primero, hay riesgos relacionados con la mecánica propia de cambiar contratistas, seleccionar quienes llegan, el desmonte de maquinaria de los que se van y de los que llegan. Las instalaciones del constructor son propiedad de ellos, tendría que hacerse una negociación entre contratistas salientes y entrantes. Eso, sin duda, afecta el cronograma de trabajo y pone en riesgo la entrada en operación de la primera turbina en junio o julio de 2022 y las siguientes”.

¿Y qué consecuencias económicas generaría?

“Trae riesgos financieros enormes porque la no entrada en operación de esas turbinas el año entrante conlleva a que la Creg haga efectivas unas pólizas sobre las fechas previstas de inicio. Trae además un perjuicio económico para los dueños del proyecto porque tendríamos un lucro cesante mayor del que hoy tenemos. Y por eso están ahí las demandas arbitrales, lo que sin duda también afectaría los ingresos que esperan la Gobernación de Antioquia y el Idea por el proyecto”.

¿Qué pasaría con la infraestructura del proyecto mientras se daría la transición?

“Producto de los retrasos del proyecto, el vertedero es el único mecanismo para que el cauce del río Cauca siga. No está diseñado para eso. Un retraso mayor del proyecto genera unos riesgos en la misma infraestructura. Ojalá EPM concentre todo su esfuerzo en que los contratistas sigan y el proyecto empiece a generar el año entrante”.

¿Cuánto podría demorarse el cronograma si hay cambio de contratista?

“Yo creo que eso conllevaría a que el proyecto se retrase por lo menos un año, puede ser un poco más, lo cual me parece que tiene unos efectos muy graves. Es que un cambio de un contratista para una obra de ese tamaño no se hace en menos de seis meses, asumiendo que haya un contratista seleccionado y definido en el momento que terminen los contratistas actuales, y no creo que eso sea así”.

¿La Sociedad ha sido informada del plan B de EPM?

“No, la información que tenemos es la que hemos conocido en medios de comunicación. Yo hoy estuve conversando con el equipo jurídico, y les pedí que analizaran el tema para a ver si hacemos una solicitud o enviamos una carta a EPM para que se nos informe de manera formal sobre el tema”.

¿Tiene algún mecanismo jurídico la Sociedad para intervenir en este caso?

“No tenemos injerencia sobre esa situación, en el contrato Boomt prácticamente se define de manera clara que es EPM el que define los subcontratistas del proyecto, pero sí creemos que lo más sensato sería que por lo menos se le informe a la Sociedad de manera formal”