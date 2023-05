Este calor tan bravo y todavía no es el Fenómeno de El Niño

Así no coincidiera con la noche en la que se rezaban los Mil Jesuses, las abuelas decían que —antes o después— a nadie podía tomar por sorpresa el aguacero del 3 de mayo. Ha pasado una semana y contrario a las habituales lluvias que traía este mes, en el Valle de Aburrá ha hecho tanto calor que en tres noches de la última semana se alcanzaron máximos históricos y en cuatro municipios los termómetros estuvieron cerca de registrar las mayores temperaturas desde que hay mediciones.

“En tres noches hemos alcanzado máximos históricos. También hemos encontrado que las temperaturas promedio están un poco más de dos grados por encima de lo que se espera en su variación media, esto quiere decir que hemos tenido valores máximos de temperatura”, dijo Julián Sepúlveda Berrío, líder del equipo de meteorología del Siata.

Esa entidad explicó que el Valle de Aburrá se encuentran en la región Andina, zona que tiene típicamente dos temporadas secas (diciembre-enero-febrero y junio-julio-agosto) y dos temporada de lluvias (marzo-abril-mayo y septiembre-octubre-noviembre).

La temperatura promedio de la ciudad puede variar dependiendo de la temporada, sin embargo, la temperatura promedio anual es de aproximadamente 21,5 grados centígrados. Al mediodía la temperatura máxima media oscila entre 26 y 28 grados, mientras en la madrugada la temperatura mínima está entre 17 y 18ºC. El sol brilla cerca de cuatro horas diarias en los meses lluviosos, pero en los meses secos, la insolación llega a seis horas por día.

Otros registros que han llamado la atención en estos días de calor intenso son los de radiación ultravioleta. El lunes, por ejemplo, entre las 10:00 a.m. y la 1:30 p.m. el índice UV superó el valor extremo, periodo bajo el cual se necesita protección extra. No obstante, desde las 8:00 a.m. también hay reportes de niveles muy altos. Por eso todos los días se debe usar protector solar.