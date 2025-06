Ambientalistas se unen para cuidar las montañas más importantes del Valle de Aburrá

Uribe es parte de la Corporación Pro Romeral y uno de los gestores de la unión de organizaciones que se está gestando para velar por la preservación del que consideran un gran tesoro natural. No en vano, es el hábitat de más de 1.160 especies forestales, 126 tipos de aves, 75 familias de mariposas y 35 especies de mamíferos, entre otros.

Estos son los puntos en los que los ambientalistas más expresan inconformidades, pues, según Uribe, no ha habido un control eficaz serio y sistemático. Además, se quejan de que en 2023 se hizo una actualización del mapa mediante el Acuerdo 670 del Consejo Directivo de Corantioquia, con el fin de poner el documento a tono con una realidad que ya era de a puño, se flexibilizaron los usos de algunas áreas.

Eso significó que su conservación pasó a ser considerada como determinante ambiental, es decir que esa declaratoria debe ser acatada por los once municipios que conforman ese corredor a la hora de planear el uso del suelo –a través de los planes o esquemas de ordenamiento territorial-, por los curadores al momento de otorgar una licencia de construcción y por las autoridades ambientales al autorizar aprovechamientos de recursos naturales. Después, hacia 2010, se formuló un plan de manejo estratégico.

No es raro encontrarse por allí guacharacas, carpinteros reales, o mochileros; ni venados soche o Mazamas Rufinas y si está de buenas, uno puede toparse con un puma, un oso de anteojos o un oso hormiguero, porque esta es una de las zonas más biodiversas de Antioquia.

Eso se notaría, de acuerdo con Uribe, cuando se toman fotos aéreas y queda en evidencia la construcción de proyectos de vivienda o el establecimiento de agroindustrias donde supuestamente estaba prohibido porque eran zonas de restauración o de conservación y pasaron a ser de “uso sostenible”.

“Tenemos todos los cálculos y evidencias cartográficas que demuestran que en más del 80% las áreas que fueron bajadas de ‘restauración’ a ‘uso sostenible’ se ubican donde están las grandes agroindustrias porcícolas, pero en cambio a los campesinos, a los pequeños propietarios que estaban en la misma zona, bajo las mismas condiciones, en plantaciones de 10 a 15 hectáreas con pequeñas producciones agropecuarias, sí los dejaron como área de ‘conservación’”, dice Uribe, quien critica que tampoco se generaron incentivos a la conservación para los propietarios y recalca que se incumplió enormemente el plan de manejo que estaba formulado.

También habría ocurrido una gran presión de los urbanistas para que les permitieran levantar construcciones o hacer parcelaciones, principalmente en sectores de Caldas y La Estrella, así como en los corregimientos de Medellín (San Antonio de Prado, San Sebastián de Palmitas y Altavista, sobre todo).

Previo a eso hubo más de un año de reuniones para escuchar el sentir de las organizaciones y las comunidades, pero Uribe se queja de que hubo un silencio de varios meses por parte de la corporación Autónoma Regional y a finales de diciembre de 2023 anunciaron que estaba listo texto, apenas unos días antes de terminar periodo la anterior directora, Ana Ligia Mora.

“A pupitrazo limpio, sin decirle a nadie, aprobaron este acuerdo, aunque nosotros habíamos puesto todo tipo de denuncias y demostrado con pruebas documentales que era completamente inconveniente desde el punto de vista del ordenamiento territorial y del medio ambiente”, dice Uribe.

Las consecuencias de no acatar los lineamientos del plan de manejo serían tanto los deslizamientos e inundaciones, como los de los últimos meses, por construir donde no se debe y la escasez de agua que resienten algunas urbanizaciones donde no surte EPM.