Restrepo comentó que la escopolamina (surgida del fruto del árbol borrachero o Datura Stramonium) genera en los humanos pérdida de la voluntad por una especie de delirio pero también genera agitación psicomotora, taquicardia e hipertensión, así como pupilas dilatadas (midriáticas) y aumento de la temperatura corporal; síntomas muy diferentes a los expresados por las víctimas intoxicadas más asociados al adormilamiento y a la amnesia.

El especialista también indicó que en los análisis que ha realizado en casos anteriores, los pacientes se intoxicaron por vía oral. Es decir que una persona les dio agua o algún líquido contaminado con la sustancia. También hay casos en el que las víctimas se descuidaron en un momento y los delincuentes aprovecharon para echarle algo a su bebida.

“Estas sustancias, ni tiradas ni inhaladas, generan los efectos mencionados. Eso de que ‘me untaron algo’ o ‘vi que alguien me soltó un polvo en un pañuelo y no me acuerdo de nada’ es algo improbable. Además hay que tener en cuenta que en algunas ocasiones los afectados no cuentan las cosas como son porque les da pena admitir la circunstancia en la que fueron intoxicados”, agregó.

Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos (sobre todo a los turistas) para que sean más cuidadosos con los desconocidos que intentan acercárseles y a los que les permiten ingresar a sus residencias ya que estas circunstancias son aprovechadas por los delincuentes para intoxicar a las víctimas