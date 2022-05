La última vez que Sandra Milena Restrepo supo algo de su padre, Wadis Rendón Yusti, fue hace más de 22 años. Ella era una adolescente de 15 y los recuerdos son tan vagos, que no tiene en su memoria ni siquiera la última imagen. Él se había separado de su madre cuando era apenas una niña y como la ruptura no fue en los mejores términos, prácticamente se perdió el contacto.

Cuando estaban juntos, los tres vivían en un barrio de Medellín y la separación les distanció los caminos. No volvieron a cruzarse y Wadis, dice Sandra, no volvió a buscarla, tal vez porque su madre le impedía esos encuentros.

“Nos vimos algunas veces, yo iba a buscarlo al barrio donde él quedó viviendo, pero de repente ya no volví a saber nada, los hermanos de él me decían que creían que se había ido a Cali, pero como eran solo hermanos medios no los vi muy interesados y entonces dejé las cosas así esperando que un día apareciera”, cuenta Sandra Milena, hoy con 38 años y maestra en una institución educativa de Envigado.

En esos años entre la niñez, la infancia y la adolescencia, Sandra Milena estuvo con su madre y el nuevo compañero sentimental de esta. Él le dio el apellido y por eso ella es Restrepo y no Rendón, como Wadis. Este detalle es importante por lo que sigue de esta historia: como Sandra nunca se resignó al abandono de su padre, no dejó de buscarlo. En ese empeño, un día leyó en internet que el nombre de él estaba en la lista de varias víctimas de falsos positivos halladas enterradas en el cementerio la Resurrección, de Granada, Meta. Esto la llevó a la Fiscalía, donde quedaron de darle noticias. Estas le llegaron el pasado 28 de abril, cuando le confirmaron la noticia. Y aunque nunca fue lo que esperaba, siente que por lo menos le ayudará a cerrar el ciclo de su ausencia.