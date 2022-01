Abandonan a bebé de seis meses en El Santuario

Un bebé de aproximadamente seis meses fue abandonado este miércoles en el municipio de El Santuario, Oriente antioqueño.

De acuerdo con información de la Policía de Infancia y Adolescencia, el menor fue entregado el martes por una mujer (que sería su mamá) a otra mujer que laboraba en la plaza de mercado del municipio. Esta, al ver que la mujer no regresó, entregó el bebé a las autoridades.

La mujer que recibió al menor indicó que la persona que se lo entregó tenía aspecto de habitante de calle.

“La señora me pidió el favor que le cuidara un momento al bebé para ir a comprar pañales y comida. Yo me quedé con el niño y pasaron las horas y la señora no regresaba. El niño empezó a llorar desesperadamente y como yo soy mamá, le di pecho. (...) No conozco a la señora, solo se acercó a mí a pedirme el favor que le cuidara al niño un momento”, añadió.

El mayor Jorge Rubio, jefe de la seccional de protección y servicios especiales del Departamento de Policía Antioquia, señaló que de acuerdo con información entregada por la comunidad, la mujer que abandonó al menor tiene entre 25 y 30 años, y se encontraba bajo los efectos de sustancias psicoactivas cuando dejó al niño.

"Los hechos son materia de investigación para determinar quién tendría responsabilidad en el abandono del bebé y los motivos que llevaron a la mujer a tomar esa decisión", explicó el mayor Rubio.

El menor fue remitido al hospital San Juan de Dios de El Santuario, donde recibió atención médica para determinar su estado de salud.

“La Policía dotó al bebé de pañales, leche, medicamentos, debido a las malas condiciones de higiene en que se encontraba. También se le restablecieron sus derechos en presencia de la Defensoría de Familia”, agregó el mayor de la Policía Antioquia.