Hirieron a dos aves silvestres con perdigones en el Oriente antioqueño

Dos nuevos casos de aves silvestres heridas por impactos de perdigones encendieron las alertas de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) frente a una práctica que continúa afectando a la fauna en el Oriente Antioqueño.
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La entidad detalló que un águila coliblanca (Geranoaetus albicaudatus) y un gallinazo (Coragyps atratus) fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de Cornare, de urgencia a raíz de lesiones infligidas por estos proyectiles.