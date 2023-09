Los constantes problemas en las vías 4G en Antioquia me motivaron a citar a un debate de control político. El Ministerio de Transporte dice que no va a invertir más dinero en el proyecto de Vías 4G en Antioquia. ¡Quedé preocupado! Debate completo👇🏽 https://t.co/yBWFf6XPzE pic.twitter.com/AytPtQXU4X

Hoy hay varios parches que no tienen definición, como el intercambiador de Primavera, en Caldas, que evitará que se forme un embudo en las salidas hacia los tramos Pacíficos 1 y 2, es decir, hacia La Pintada y Bolombolo. También están los 3,3 kilómetros que faltan de doble calzada entre Primavera y Camilo C; y la solución al daño que dejó el derrumbe en la Sinifaná.

El ministro Camargo explicó en la comisión de la Cámara que cuando se mira la concentración de esfuerzos que ha hecho el país en infraestructura, se ve que hay un esfuerzo importante en Antioquia, porque del paquete 4G que suma $50 billones, $33 billones están concentrados en Antioquia . “El país tiene $50 billones de inversión en vías 4G y hay necesidades en otras zonas. (Sería) tomar $1,5 billones para terminar obras en un departamento que ya concentra el 60% de la inversión, hay un tema de equidad que en la práctica debería perfeccionarse diferente. Hay una primera discusión que es importante, porque hay otros departamentos que no han contado con la misma suerte y esos $1,5 billones que hacen falta, podrían ser utilizados en otros departamentos donde no hemos hecho inversiones para que puedan avanzar con la misma velocidad de Antioquia”, justificó.

Camargo reiteró y dejó claro que no será posible hacer adiciones presupuestales, porque es bastante complejo “en el escenario que estamos administrando de limitación presupuestal. Eso está castigando las posibilidades, no solamente para estas concesiones, sino para otras que están pidiendo pista para poderse ejecutar en otros departamentos”.

Para el representante a la Cámara por Antioquia y citante de la comisión, Daniel Carvalho Mejía, la respuesta del Ministro es preocupante. “El ministro nos dice que tienen el compromiso de terminar los proyectos pero que no van a meter un peso más, eso significa que no los van a terminar. Agradezco su sinceridad pero debemos decirle a los antioqueños que durante este Gobierno no se van a resolver los problemas estructurales de la vía Pacífico 1. Me parece una oportunidad gigante que se desperdicia. Cada gobierno sabrá priorizar sus cosas y asumir las responsabilidades históricas de eso”, reprochó.

El gobernador Aníbal Gaviria también manifestó su preocupación: “Si el ministro dijo que no habrá inversión en las 4G en Antioquia sería una injusticia y una discriminación inaceptables”.