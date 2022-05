“El abogado, desde que inician las audiencias, dice que la Fiscalía, o no se quién, no le ha dado autorización para acceder a unas pruebas, o que no se las han entregado. Pero eso es muy raro porque los otros abogados sí las tienen”, agregó la madre de uno de los pequeños afectados.

También contó que ella y los demás padres temen que detrás de las solicitudes de Álvarez se esté fraguando una estrategia para que el acusado salga libre de la cárcel de Valledupar bajo la figura del vencimiento de términos, pues Lopera está preso desde julio de 2021.

“A él lo encerraron pero como para mostrar que sí hubo resultados. Pero en todo este año no ha habido avances en el caso y además siguen sin vincular otras personas al proceso”, agregó.