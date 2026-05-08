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Antioquia mantiene su calificación AAA de Fitch Ratings: ¿qué significa y por qué importa?

La calificadora internacional Fitch Ratings confirmó las máximas calificaciones nacionales de largo y corto plazo para el departamento de Antioquia. La decisión respalda la solidez financiera de la administración departamental y le abre la puerta a créditos con mejores condiciones.

  • La decisión respalda la estabilidad fiscal, la capacidad de pago y el manejo financiero de la administración departamental de Antioquia. Foto: Julio César Herrera E.
    La decisión respalda la estabilidad fiscal, la capacidad de pago y el manejo financiero de la administración departamental de Antioquia. Foto: Julio César Herrera E.
El Colombiano
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08 de mayo de 2026
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El departamento de Antioquia recibió nuevamente la máxima calificación crediticia en escala nacional por parte de Fitch Ratings, que ratificó la nota AAA para el largo plazo y F1+ para el corto plazo, ambas con perspectiva estable. La decisión respalda la solidez financiera de la administración departamental y su capacidad de cumplir con las obligaciones financieras adquiridas.

Fitch consideró que Antioquia presenta un perfil de riesgo en rango medio bajo, sustentado en un desempeño presupuestal estable, en una baja dependencia de las transferencias nacionales y en el cumplimiento estricto de las leyes de responsabilidad fiscal y financiera. La calificadora también valoró positivamente el manejo de liquidez y la planeación fiscal de mediano plazo.

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“Antioquia es el segundo mercado más grande de Colombia después de Bogotá y aporta cerca de 15% del PIB nacional, apoyado en una economía amplia y diversificada con sectores de alto valor agregado”, aseguró la agencia calificadora.

En términos prácticos, la calificación tiene consecuencias directas sobre las finanzas departamentales. Mantener esta escala le permitirá a la Gobernación ejecutar su Plan de Desarrollo “Por Antioquia Firme”, acceder a mejores tasas de interés en créditos, fortalecer la confianza de los contribuyentes y seguirse consolidando como referente nacional en el manejo de las finanzas públicas.

Martín Jaramillo López, subsecretario de Hacienda, explicó que la decisión se sustenta en el equilibrio presupuestal del departamento, la baja dependencia de giros nacionales y el cumplimiento estricto de normas fiscales. “Esto mejora las tasas de interés en los créditos y permite que el dinero de los antioqueños se use de forma más eficiente”, afirmó.

La ratificación también cobija al Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea). En 2026, y por decimotercera ocasión consecutiva, el Idea recibió la más alta calificación nacional de deuda de largo y corto plazo en AAA y F1+, respectivamente, con perspectiva estable. Según Fitch, la decisión se sustenta en el respaldo institucional del departamento y en el papel estratégico que cumple el Idea en la financiación de proyectos alineados con el plan de desarrollo departamental, en sectores como infraestructura, energía y vivienda.

¿Qué significan estas calificaciones?

La escala AAA indica la máxima calificación asignada por Fitch y se otorga a emisores con la expectativa más baja de riesgo de incumplimiento en relación con todos los demás del mismo país. La nota F1+, por su parte, corresponde a la más fuerte capacidad de pago oportuno de compromisos financieros, y el signo “+” se añade cuando el perfil de liquidez es particularmente sólido.

La ratificación llega en un momento en que distintas entidades territoriales del país enfrentan mayores retos presupuestales y restricciones fiscales, lo que convierte esta evaluación en una señal positiva para la confianza financiera del departamento y para los inversionistas, entidades financieras y mercados de capital que operan en la región.

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