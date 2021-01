Primer paso para revocatoria de Quintero: así va la polémica

Para cubrir a la mayor población posible, el programa de matrícula cero tiene ciertas condiciones. Tanto en Medellín como en Antioquia la clasificación no dependerá del estrato socioeconómico, pero el requisito de base será que el estudiante no sea beneficiario de ningún otro auxilio o beca. Además de eso, según explicó Eliana Castro, vocera de la Secretaría de Educación departamental, el programa cobijará a los universitarios de los 117 municipios no certificados de Antioquia y a tres municipios más: Turbo, Apartadó y Rionegro. Para esta ocasión los estudiantes provenientes de otros departamentos del país también disfrutarán del beneficio.