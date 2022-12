Los villancicos cantados a viva voz volvieron anoche a la casa de Daniela Alcaraz, dándole un toque romántico al inicio de las novenas navideñas. Lo que no es tan romántico es la razón para que hayan retornado prácticas que solo les habían tocado vivir a sus padres.

Esta familia compuesta por cinco personas es una de las 312.000 que se abastecen de energía bajo la modalidad de “prepago” en todo el país y que ahora sufren las consecuencias del ciberataque que le ocurrió a EPM el lunes en la noche.

La plataforma informática de la empresa de servicios públicos fue bloqueada luego de que secuestraran y encriptaran 15 teras de datos, una cantidad tan inmensa que triplica los que hace menos de dos meses los hackers le hurtaron a la Fiscalía. Como consecuencia, EPM lleva cinco días sin página web, ni aplicación móvil, ni intranet ni pasarela de pagos.

Hasta anoche la emergencia no se había solucionado. Antes del mediodía, el vicepresidente de Nuevos Negocios, Innovación y Tecnología de EPM, Darío Amar, de quien depende el manejo de la crisis, informó que los expertos avanzaban en la “estabilización de todas las plataformas” y que se estaban ocupando de la “recuperación de todos los servicios de manera controlada para poner en óptimas condiciones y con todas las medidas seguras todos los servicios comerciales y administrativos”.

Aunque a través de comunicados EPM ha tratado de bajarle el perfil a la crisis, lo cierto es que las consecuencias del ciberataque las viven no solo más de 4.000 empleados suyos que no pudieron trabajar en la semana en el edificio inteligente y algunos que no recibieron el jueves la nómina por tener cuentas corrientes, sino los miles de usuarios de la energía “prepago”, como la familia Alcaraz. Adicionalmente se afectan quienes se surten de agua prepagada.

Para ellos, proveerse se ha convertido en un suplicio y una rutina que les ocupa la mayor parte del tiempo. El proceso era totalmente automatizado y ahora es manual, a través del teléfono y resulta engorroso.

“Cada vez que llamo me dan información diferente. Ayer (jueves) por ejemplo nos comunicamos a las 9:30 a.m. e ingresaron los datos para generarnos el pin, nos dijeron que estaría en la tarde, pero no fue así; a las 11:30 p.m. a mi mamá le llegó el pin de un contador que no era el nuestro. De nuevo, a las 9:00 a.m. de hoy (ayer) hizo lo mismo y nada. Luego salió la noticia de que la recarga se podía hacer por Gana, pero aunque las dos nos fuimos a lugares distintos tampoco pudimos”, relató Daniela.

Según esta docente que reside en el barrio La Milagrosa, la generación de pines, que es esencial en ese procedimiento, se está demorando dos días. Lo curioso es que ha visto que muchos vecinos han iniciado el trámite después que ella y lo obtienen antes, lo que, en su concepto, denota desorden de EPM.

La fortuna de los Alcaraz es que cocinan con gas, pero aún así la vida se les ha alterado. Como no hay como prender el televisor, la abuela de 84 años no puede ver sus acostumbradas novelas y se la pasa dormida. La hermanita de 13 años se rota entre los vecinos para entretenerse cuando se le agota la carga del celular y el computador. Al hermano mayor que normalmente hace teletrabajo le toca irse a la oficina. La mamá es la que mejor se las arregla para superar el tedio.

La dormida es tempranera porque en la noche dependen de velas para alumbrarse y por estos días la oscuridad ha sido precoz.

En diez años no les había ocurrido nada semejante. Ese es el tiempo que llevan consumiendo energía eléctrica que compran con anterioridad, todo porque dejaron acumular las cuentas hasta un nivel impagable. En cada recarga les cobran de paso $500 para abonar a la deuda.

Para paliar la carencia de los clientes del agua prepagada, EPM ha llevado tanques llenos del líquido hasta los barrios periféricos, donde normalmente están estos usuarios.

¿Pero qué fue lo que ocasionó la emergencia que tiene varadas a tantas familias como los alcaraz?

El tema es motivo de indagación de la Fiscalía a la par que los expertos de EPM buscan el “antídoto” contra el virus que tienen varada la empresa y a muchos usuarios.