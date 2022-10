“Antioquia es mágica, papá”, asevera un hombre vestido con pantalón negro a las canillas, camisa blanca manga larga, sombrero, alpargatas y carriel. Con un acento paisa exagerado, mientras baila ante decenas de asistentes, dice: “Señora, si quiere suelta el celular, lo tira pa’rriba un momentico, se da una vuelta y vuelve y lo agarra”. Ella, por su puesto, no accede a tal invitación. Se echa una carcajada, alcanza a sonrojarse y, luego, los demás visitantes aplauden.

La escena cobró vida en Parques del Río, en la zona céntrica de Medellín. Allí tuvo lugar entre el sábado y ayer domingo la primera edición de Antioquia es Mágica, feria destinada a promover el turismo local. Desde cada rincón del departamento llegaron al menos un representante, una artesanía, un dulce o bebida, y más de una anécdota. En el ingreso, hasta entregaron pasaportes simbólicos —sin la burocracia que caracteriza el trámite oficial— para visitar los 14 puntos habilitados. “Esto parece un carnaval”, dice una asistente. Y no exagera.

Cuando cruzo la montaña, encuentro tu sonrisa / Cuando llegó a mi destino, encuentro tu mirada / Cuando la alegría me llama, encuentro mil sabores / Cuando voy por el camino, me pintan mil colores / Voy descubriendo, paso a paso, y mi corazón se emociona con tu cariño, con tu encanto / Cada momento vale la pena y tu belleza me revela lo mágica que eres tú, tierra hermosa / Mira que bonita Antioquia, eah, qué bonita Antioquia / Mágica, mágica, mágica (...). La canción, que es el himno de esta iniciativa de la Gobernación, acompaña cada una de las paradas de este viaje. Tome nota, que así lo vivimos nosotros.