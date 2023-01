Desde hace varios años los biológos vienen denunciando que la tenencia irresponsable de animales domésticos se convirtió en unos de los principales responsables de pérdida de biodiversidad en el planeta. Lamentablemente Antioquia no es la excepción.

“Hay que educarlos para que en lo posible no ataquen la fauna, en la noche a tener una custodia responsable con ellos y a los gatos no dejarlos libres”, pidió el biólogo, quien advirtió que los peligros no son solo para la fauna silvestre sino para los mismos animales domésticos.

Son frecuentes los casos, por ejemplo, de perros que atacan erizos o serpientes y pueden resultar mortalmente heridos. Incluso para los humanos también hay problemas pues los animales domésticos pueden transmitir enfermedades zoonóticas graves como la rabia que pueden llevar a la muerte. De hecho se han reportado casos recientes en Colombia, como el de una mujer en Huila, en septiembre de 2020, luego de contraer rabia porque dejaba salir a su gato a cazar a un bosque cercano y este fue mordido por un murciélago.