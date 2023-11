¡CUIDEMOS NUESTRO METRO! Recibí información que me motiva a alertar a Antioquia: se orquesta una toma hostil en próxima sesión de Junta Extraordinaria del @metrodemedellin donde se intentaría cambiar la vocación técnica de su administración por una politiquera. NO LO PERMITIREMOS pic.twitter.com/4hD1BM3QCJ

Dijo que “detrás de esa intención se ha movido y se mueve el hoy exalcalde Medellín (Daniel Quintero) para buscar, a través de la citación de una junta extraordinaria y a través de la acción de algunos miembros de la junta, esa toma hostil para cambiar algo que ha sido valioso y reconocido con un manejo técnico que se ha convertido en referente del país y afuera. Creo que a una voz debemos defender”.

Le puede interesar: Metro recuperará este año número de pasajeros de antes de pandemia

Gaviria hizo un llamado tanto a los mandatarios electos el domingo pasado, como al Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro, para que no prospere lo que varias veces llamó toma hostil: “hago un llamado a los antioqueños en su conjunto, a la academia, a los ciudadanos, a los gobernantes electos, para que no permitamos que suceda en el Metro lo que desafortunadamente pasó en EPM. No dejemos que ese camino que tanto dolor y perjuicio nos ha producido con esa joya de Antioquia que ha sido EPM, se intente con el Metro. Hago un llamado al Gobierno Nacional para que no se dejen tentar por cantos de sirena que les han venido llevando para que caiga en ese propósito que sería supremamente inconveniente”.