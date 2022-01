El alcalde dijo que el GEA, y quienes estamos inconformes con su desgobierno, somos la misma cosa, mafiosos. Él o la “periodista” de Semana que supuestamente escribió este publirreportaje, a sabiendas de la gravedad de lo dicho, no contrapregunta, no pide pruebas; al contrario, trata de explicar, apelando a definiciones, de la RAE, que cartel significa no sé qué, que entonces mafia... En una afrenta contra la región, Semana coincide en calificarnos, a todos los opositores de Quintero, como herederos de Pablo Escobar.

Con lo dicho nos hace caer en cuenta de la profundidad del ataque. No se trataba solo, al estilo politiquero, de tomarse el municipio y destruir programas y entidades ejemplares. No, vienen por mucho más, incluidas empresas más significativas de la región . Varias personas y artículos lo habían advertido: lo del alcalde Quintero, contra el GEA, hace parte de una estrategia coordinada con el grupo de banqueros Gilinski y sus aliados Luis Pérez y Gustavo Petro.

Precisamente desde los tiempos de Escobar no se veía una fuerza que, con tanto poder, se propusiera destruir capital social, histórico y económico de Medellín y Antioquia. Para ello quieren convertir la historia en una gran fake news , al estilo arrevesado de los trumpistas. Así los sectores políticos que normalizaron la corrupción y la desidia —con muchos de ellos con inexplicables riquezas súbitas, con muchas de sus cabezas condenadas por parapolítica, y otros con probadas relaciones con el narcotráfico—, y que ahora gobiernan con el “independiente”, no tienen nada que ver en las crisis de la ciudad de las décadas pasadas. Al contrario, ellos con Quintero al frente, están salvando la ciudad de la mafia empresarial que de todo se ha apropiado y de los sectores políticos que son sus cómplices (lo dicen sin prueba alguna).

Yo dudaba de esa afirmación porque he sido enemigo de pensar en conspiraciones contra los paisas. Pero ya no me quedan dudas: existe un complot. Y caigo en cuenta de que, desde que Quintero regresó de Bogotá, para ser candidato “independiente” a la Alcaldía de Medellín, desplegó una efectista alharaca antiGEA. Fue tan hábil que personas que trabajaron en su campaña no sabían que tenía acuerdos secretos con cuestionados grupos políticos de la región. Y ahora se van enterado, como los demás, que es ficha de los banqueros Gilinski.

Tomas hostiles dieron origen al GEA

Es probable que el alcalde, ignorante de Medellín y su historia, no sepa que el GEA surgió y se consolidó para enfrentar a mafias y a grupos económicos con comportamientos mafiosos. La historia es muy conocida, pero vale la pena repetirla. En los años setenta, del siglo pasado, importantes empresas paisas fueron tomadas por grupos foráneos.

El grupo Santodomingo se tomó a Cervecería Unión, Ardila Lulle se tomó a Coltejer, el de Michelsen Uribe a Cine Colombia... El método, que en su momento denunció Hernán Echavarría Olózaga, como superintendente de Sociedades, era astuto, tramposo: compraban las empresas en la bolsa y, una vez tenían el control, con los recursos de las empresas tomadas se reembolsaban de una la inversión. No fueron hechos intrascendentes, esas empresas dejaron de ser significativas para la región y algunas se han disuelto, integradas a grandes transnacionales.

En ese momento, los directivos de tres compañías —Suramericana de Seguros, Nacional de Chocolates y Argos— para defenderse de las tomas configuraron el sistema de propiedad cruzada, también llamado enroque, que dio origen al GEA. Esta estructura empresarial también fue útil para defenderse de las tomas que pretendieron capitales ligados al narcotráfico y a especuladores financieros (pero ese es otro capítulo de la historia).

Y, digámoslo de una vez, para los argumentos que quieren desviar la esencia de la discusión, el GEA es un gran grupo capitalista, no exento de pecados y tiene un banco del cual soy un cliente quejoso. Argos una de las empresas del GEA ha sido multada por comportamientos en el mercado y ha tenido problemas con comunidades por compra de tierras en zonas de conflicto, que hasta donde conozco, ha tratado de reparar. Pero voy a la otra cara de la moneda. El GEA se creció bajo la batuta de Nicanor Restrepo Santamaría en los años noventa y consolidó su internacionalización con José Alberto Vélez y Carlos Enrique Piedrahíta.