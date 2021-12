Justo en momentos en que el Partido Alianza Verde está decidiendo en Bogotá si le da su aval a Álex Flórez dentro de su lista al Senado, han comenzado a destaparse nuevos escándalos que comprometen a quien ha sido -o fue hasta hace 20 días- mano derecha del alcalde Daniel Quintero en el Concejo de Medellín.

El más reciente escándalo es sobre “contratos corbata”, y lo reveló en un video en redes sociales, Alejandro Moncada, miembro de la unidad de apoyo de un concejal del Partido Verde, Daniel Duque.

Los ‘contratos corbata’ son aquellos en que el funcionario o contratista nunca aparece a trabajar pero sí a la hora de cobrar. Moncada en su denuncia documentó seis de estos casos en el Dagrd (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres), la entidad que es considerada fortín burocrático del exconcejal Flórez. Y en los seis casos estableció que se trataría de personas ligadas con él por lazos afectivos o experiencia de vida.

Pero ese no es el único hecho irregular que salpica a Flórez. EL COLOMBIANO siguió los hilos de esa investigación y encontró que el problema no es solo de ‘corbatas’ si no también de camisetas. Resulta que las “cuotas” del exconcejal en distintas dependencias de la Alcaldía de Medellín están vendiendo camisetas para financiar la campaña de Flórez al Senado.

A primera vista se podría pensar que no tiene nada de malo esa gestión para contribuir a una campaña. Pero el problema es que los contratistas no lo hacen por gusto si no obligados.

Por lo menos así se lo contaron a EL COLOMBIANO dos de las personas que se engancharon laboralmente en el Municipio gracias a la influencia de Flórez o del movimiento Independientes y a quienes ahora les ha tocado sacar a relucir sus habilidades de vendedores para conservar su puesto.

Una de ellas relató que en su caso y en muchos otros de la dependencia en que trabaja, fueron citados en dos ocasiones al despacho del entonces concejal Flórez. Se trata de la oficina más amplia del Concejo y en la que se pueden tener reuniones más discretas pues es la única ubicada en el tercer piso, mientras los demás cabildantes atienden en la segunda planta.

“Íbamos en grupitos de a diez. La primera vez fue para explicarnos que Alex se iba a lanzar al Senado y la segunda nos mostraron unas camisetas con inscripciones como ‘El futuro se parece a nosotros’, ‘Educación pública gratuita’ y ‘Los derechos no se compran’. Cada una vale 50.000 pesos y uno debe responder por varias, bien sea que las ofrezca entre familiares y amigos, o que las pague de lo que gana. Nos dijeron que era algo voluntario, pero que si no colaborábamos no nos podían seguir ayudando”, dijo la fuente.

Otro testigo y víctima de la encerrona, añadió que aparte de lo anterior, debían comprar su propia camiseta, y en este caso el valor era el 5% de los honorarios que recibieran por mes. Así, las cosas, si el sueldo del funcionario era de seis millones de pesos, la camiseta terminaba valiendo 300.000 pesos.

“La indicación era que el pago debía hacerse en efectivo. Quien coordinaba la logística era Juan Corrales (mano derecha de Álex Flórez) y a veces estaba también un edil de la comuna 4”, contaron.