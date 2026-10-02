Tribunal sancionó en primera instancia a la alcaldesa de Bello por desacato en Granizal

En los restaurantes de Granizal, los dueños filtran el agua con medias para que la tierra y los insectos no caigan en la comida. Los niños no pueden beber del grifo sin arriesgarse a un dolor de estómago. Y en sectores como Altos de Oriente, los tanques a veces aparecen vacíos, y la única opción es bajar cargando galones por calles de barro. Todo esto cuando la justicia ya ordenó, dos veces, que se les respete el derecho al agua.
Ahora, el 29 de septiembre de 2026, la Sala Séptima de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en decisión de primera instancia, declaró en desacato a la alcaldesa de Bello, Yulieth Lorena González Ospina, y le impuso una multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes — alrededor de 27 millones de pesos —.
La sanción deberá pagarla de su propio peculio, es decir, de su propio dinero y no de los recursos del municipio, dentro de los diez días siguientes a que la decisión quede en firme.
La razón: más de seis años después del último fallo judicial que ordenó garantizar agua potable en Granizal, y la solución estructural definitiva no existe.
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