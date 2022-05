“Solicité a @DanielPalam, @MinInterior delegatario de funciones presidenciales, que ley seca en jornada electoral inicie sábado y no viernes. Así se incentiva reactivación económica en fin de semana festivo”, fue el mensaje que publicó Restrepo.

Ejemplo de ello fue el consejo de seguridad que presidió junto a Daniel Palacio, el ministro del Interior . Luego de la cumbre, Restrepo subió a Twitter una foto dándole la mano al ministro. En el trino señaló que, para aportar a la reactivación económica, había pedido que la ley seca del fin de semana comenzara el sábado y no el viernes, como estaba pensado.

Y es que Restrepo ha tenido muy poco margen de maniobra porque, aparte de la hostilidad en su contra, el gabinete se ha mantenido leal a Quintero. No en vano, el encargado ha sostenido una agenda más activa con el Gobierno Nacional que con el gabinete que lidera.

Es decir, la pelea con el alcalde encargado no será para siempre, pero sí podría traer repercusiones para la ciudad .

Para el analista Fredy Chaverra, la intención de Restrepo es mostrar que no está tan solo pese al desdén de su gabinete. “Él sigue siendo funcionario del gobierno y eso no puede desconocerse. Lo que está haciendo es enviar un mensaje de que tiene respaldo político, de que no está aislado del todo y de que puede tomar decisiones”, señaló.

El espacio de maniobra del alcalde encargado para enfrentar la rebeldía de los funcionarios es muy limitado. Francisco Bernate, abogado de la Universidad de El Rosario, expresó que “él tiene la facultad de pedirles la renuncia o de destituirlos, pero no tiene mucho más alcance de eso, por ahora”.