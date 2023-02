Precisó que aunque la coalición que tiene en el Concejo está integrada por dos concejales del equipo político de Trujillo, quienes han respaldado su gestión de gobierno, eso no lo vincula directamente con el equipo político del senador.

Alcalde, ¿cuál es su relación con el senador Carlos Andrés Trujillo?

“Mi relación con el senador Carlos Andrés Trujillo es una amistad, cordial, cercana, en la medida en que políticamente nos hemos encontrado y yo he recibido, de alguna manera, el respaldo del senador en mi actuar como alcalde. Pero eso no quiere decir que yo haga parte de su estructura política a nivel departamental y nacional”.

Pero los concejales del Partido Conservador en Sabaneta, Alexánder Morales y Juan Carlos Jaramillo, que sí hacen parte del equipo político del senador, integran su coalición de gobierno...

“Sí, más allá de que en lo local yo tengo la fortuna de tener el respaldo de 12 de los 13 concejales del municipio, esos dos concejales sí hacen parte de la estructura política a nivel departamental del senador Trujillo. Pero eso no me liga a mí en absolutamente nada con ese equipo. Insisto: mi relación con el senador es respetuosa, cordial, pero políticamente no tenemos ninguna relación política”.