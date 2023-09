Al alcalde de Rionegro , Rodrigo Hernández Alzate, no le alcanzó con ser la primera autoridad para lograr acceder a un predio que le pertenece al municipio y terminó “negreado” por los vigilantes contratados por el club Águilas Doradas para evitar que la ciudadanía ingrese a lote público que no le pertenece al club de fútbol.

“Que al momento me dijeron que no ingresara nadie, solamente le estoy transmitiendo lo que me están diciendo”, dijo el vigilante. “Águilas no es el dueño del predio, no nos puede negar la entrada”, replicó el alcalde, quien reiteró que si la intención entonces del club era “secuestrar los equipos” que tenían en el predio para las actividades comunitarias. Pero de nada valió.

Águilas Doradas no se ha manifestado sobre el hecho, pero lo cierto es que se niega a entregar el predio. En una comunicación previa, las directivas del club dijeron sentir “preocupación y desacuerdo” por las querellas para “sacar a nuestro equipo de su sede de entrenamiento”.

Alegan que “han construido una comunidad alrededor de nuestro equipo y su mudanza tendría un impacto emocional y económico significativo”. Insisten en que las instalaciones que hoy ocupan fueron “cuidadosamente seleccionadas y adaptadas para maximizar el rendimiento de los jugadores”. Y piden buscar “alternativas” que no perjudiquen “su pasión”.

Los encontronazos entre la actual alcaldía de Rionegro y Águilas Doradas vienen desde hace varios meses. Al club se le volvió costumbre reclamarle a la administración municipal más recursos y gabelas merecidas, según ellos, por sus resultados deportivos.