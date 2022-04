El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, continúa afirmando que la entrega de Hidroituango será el 26 de julio, fecha de su cumpleaños, aunque no negó que se podrían presentar algunos retrasos si ello conlleva a poner nuevamente en riesgo el proyecto. Además, aseguró, pese a que incluso se han visto integrantes del Pacto Histórico en instalaciones de la administración municipal, que no tiene vínculos con la campaña presidencial de Gustavo Petro.

“Nosotros prometimos sacarlo adelante, pero con la verdad. Mal haríamos en ponernos a correr y de pronto termine cayéndose como ya ocurrió alguna vez por todo lo que ya sabemos que pasó . EPM puso como fecha 26 de julio, que coincide con mi cumpleaños, es todo un accidente, pero yo les dije que tuvieran mucho cuidado, que no se pusieran a correr porque eso podría causar un problema adicional. Vamos muy bien, lo que me han dicho es que si hay un retraso de 15 a 20 días, en caso de que lo haya ”, dijo el mandatario en La FM.

Además, aceptó que entre los oferentes también se encuentran consorcios chinos, pero basándose en la libertad de mercados y no porque tenga algún interés particular. Añadió que si los representantes del consorcio CCC ganan la nueva licitación, no tendría problema en aceptarlo.

Con toda la seguridad, sin dejar margen a dudas, Quintero afirmó que no se pagarán más multas por retrasos en el proyecto. “No vamos a pagar multas por incumplimiento, este año va a estar funcionando Hidroituango, ojalá el 26 de julio”, le dijo a Caracol Radio.

Pero cuando se le mencionó la posibilidad de un aplazamiento de la inauguración, cambiando la fecha de su cumpleaños, puso en evidencia un aparente temor de montar en helicóptero.

“La fecha no se puso por el cumpleaños. Lo que estamos tratando es de cumplirla. Yo dije, que si es por la fecha del proyecto, tómense la fecha, y puedo celebrar mi cumpleaños tranquilo y no tengo que tomar un helicóptero, que, por cierto, no me gustan mucho”, señaló.

Sobre este temor, Quintero aprovechó para lanzar pullas sobre presuntos atentados en su contra. “No me gustan los helicópteros. En Antioquia mucha gente se ha caído en helicópteros, principalmente políticos. Hay muchas versiones. A mí me hicieron dos intentos de atentado en campaña, es mejor prevenir que curar”.

Participación en política

Sobre sus supuestas vinculaciones con una de las campañas a la presidencia, el alcalde dijo sin titubear: “Yo no tengo, siquiera, el teléfono de Gustavo Petro”. Al ser reiterativa esta pregunta en La FM, manifestó: “Son conjeturas. Responder a esa pregunta es participar en política, pero lo que es obvio, no se pregunta, como dijo Juan Gabriel (cantante mexicano)”.