Polémico video de Aída Merlano con tinte sexual grabado en el Concejo de El Retiro

Sin embargo, para algunos corporados esta explicación no es suficiente, pues se preguntan por la falta de control que hubo. Ya tienen redactada una queja formal que radicarán este 5 de noviembre ante la Procuraduría Provincial para que estudie el caso, situación que Zapata aceptó y dijo que esta instancia es la encargada de evaluar y decidir en el tema.

También aclaró que cuando el recinto se presta, las personas realizan las actividades con privacidad, sea charla, capacitación, grabación, etc. “Este tema de revisar qué están o no haciendo no es rígido, no se hace un monitoreo constante al desarrollo de las actividades. En este caso no sabíamos que lo iban a usar para algo tan pesado y de mal gusto para nuestra institución”, expresó el presidente.

Por el momento, según Bravo, se debe investigar también si una las personas que pidió prestado el lugar y uno de quienes participó en el video serían familiares de otro concejal del municipio.