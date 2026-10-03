Grave accidente en la vía Andes-Salgar deja cuatro muertos y tres heridos, microbús cayó a un barranco

Un grave accidente de tránsito se registró este sábado 3 de octubre en el municipio de Salgar, Antioquia, luego de que un movimiento en masa provocara que una buseta se saliera de la vía y cayera por un abismo.

De acuerdo con el reporte oficial de la emergencia, el hecho ocurrió en el sector Barroso Las Peñas. El movimiento en masa habría empujado el vehículo hacia el abismo, ocasionando el accidente.

El balance preliminar confirmado es de cuatro personas fallecidas y tres lesionadas. Una de las personas heridas se encuentra en estado muy grave.