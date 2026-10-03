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Grave accidente en la vía Andes-Salgar deja cuatro muertos y tres heridos, microbús cayó a un barranco

Un movimiento en masa empujó una buseta hacia un abismo en el sector Barroso Las Peñas, en Salgar, Antioquia. Cuatro personas fallecieron.

  • Accidente en la vía Andes-Salgar deja varios muertos y heridos. FOTO: Tomado de video.
    Accidente en la vía Andes-Salgar deja varios muertos y heridos. FOTO: Tomado de video.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Un grave accidente de tránsito se registró este sábado 3 de octubre en el municipio de Salgar, Antioquia, luego de que un movimiento en masa provocara que una buseta se saliera de la vía y cayera por un abismo.

De acuerdo con el reporte oficial de la emergencia, el hecho ocurrió en el sector Barroso Las Peñas. El movimiento en masa habría empujado el vehículo hacia el abismo, ocasionando el accidente.

El balance preliminar confirmado es de cuatro personas fallecidas y tres lesionadas. Una de las personas heridas se encuentra en estado muy grave.

Ante la emergencia, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) de Salgar coordina las acciones de respuesta y atención en el lugar.

En la atención de la emergencia también participan el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (DAGRAN).

Las autoridades y organismos de socorro continúan con las labores de atención y verificación en el sitio para establecer las circunstancias del accidente y completar la atención de las víctimas.

Lea más: Grave accidente en la Autopista Medellín-Bogotá deja un peatón muerto: esto se sabe

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