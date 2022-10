Este es el único reporte de incidente vial en las carreteras de Antioquia. El jefe de la seccional de Tránsito y Transporte del departamento, teniente coronel Fabio Enrique Sierra, reportó normalidad en los seis ejes viales antioqueños, los cuales son vigilados por 450 efectivos policiales.

“No exceder los límites de velocidad, no hacer maniobras peligrosas, hacer revisión previa del vehículo antes de iniciar los viajes y no consumir bebidas embriagantes antes ni durante el viaje para no poner en riesgo la seguridad propia y de los demás actores de la vía”, recomendó el oficial.