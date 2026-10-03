Grave accidente en la Autopista Medellín-Bogotá deja un peatón muerto: esto se sabe

El volcamiento de un automóvil en la Autopista Medellín Bogotá, este sábado en la mañana, en jurisdicción del municipio de Guarne, Antioquia, dejó una persona fallecida y otra herida.

Según el reporte de las autoridades, la víctima, Luis Carlos Zapata García, caminaba por la vía cuando fue embestido por el vehículo, un Renault Stepway, color blanco de placa KAQ443.

El accidente se presentó en el kilómetro 25+80, sector Hipódromo. Aún las autoridades buscan establecer la identidad del conductor.

La Policía de carreteras informó que el conductor perdió el control del automóvil en una curva, atropellando al peatón, quien murió en el lugar.

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A esta hora las autoridades realizan los debidos análisis de alcoholemia a la persona que conducía el vehículo.

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