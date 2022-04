“ Por favor, no la metan en esa bolsa que se me va ahogar ”, decía la mujer, y se aferraba a un hombre que la acompañaba, al que después le preguntaba: “¿Cierto que ella está viva? Dígame que está viva”.

En las indagaciones preliminares a la investigación y según lo reportado por las mismas autoridades, la cosmetóloga Karen Alejandra Arango Guerra indicó que a la mujer le “estaba realizando un procedimiento de masajes, momentos en los que le dan convulsiones y vómito, trata de brindarle los primeros auxilios los cuales no fueron suficientes para reanimarla, falleciendo en el lugar”.

Un día después del deceso de la abogada en sus instalaciones, el apartamento donde funcionaba el Spa Ambital fue sellado y su página en Instagram dice que el local está cerrado hasta nuevo aviso.

Consultamos a la Seccional de Salud de Antioquia sobre el tema y respondieron que no tenían una denuncia al respecto. “Quedamos en la espera de la investigación del caso”, afirmó.

¿Qué dice la Alcaldía de Bello?

Con respecto al fallecimiento de la mujer, la Secretaría de Salud de Bello informó que en este caso no se evidencia registro de solicitud de visita o seguimiento a este establecimiento, “lo que significa que presuntamente es un establecimiento no registrado, al no observar solicitud de inscripción ante el ente territorial, el cual no tendría permiso para operar”.

Tras aclarar que su función es realizar vigilancia y control de estos establecimientos, solo en temas sanitarios (saneamiento, infraestructura, documentación, gestión de residuos), el despacho recomendó acudir a IPS habilitadas por las autoridades para adelantar estos procedimientos.

“Se recomienda a la comunidad en general que cuando se vaya a realizar procedimientos estéticos, lo haga en IPS habilitadas por la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, para así evitar hechos lamentables como el presentado el día de ayer”, sostuvieron desde la administración.