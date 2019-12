Nuevo catastro trae alza en el predial de Medellín

A menos de 48 horas del cambio de mando en la Alcaldía de Medellín, la administración municipal dejará lista una resolución que detallará los cambios físicos, jurídicos y económicos que se realizaron en el 100 % de los predios de la capital antioqueña.

En eso consiste la actualización catastral, una tarea administrativa que está en curso y que busca darle cumplimiento a una solicitud que realizó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para 25 municipios del país, entre ellos Medellín.

Sin embargo, el proceso no está exento de polémicas. Una vez se conoció esta decisión el alcalde electo, Daniel Quintero, rechazó la actualización y pidió vía Twitter que se reversara: “Me preocupan aspectos de la actualización catastral para el próximo año anunciada por la Alcaldía de Federico Gutiérrez. La gente no entiende como se bajan impuestos a empresarios en reforma tributaria, mientras le suben impuestos a la gente. He solicitado reversar proceso”, dijo.

Aquí le contamos, según explicaron Juan Manuel Velásquez (secretario de Gestión y Control Territorial) y Daniel Escobar (subsecretario de ingresos de Hacienda), en qué consiste este proceso y cuáles son las consecuencias para los propietarios de los 1.036.000 predios que tiene la ciudad.