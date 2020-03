Los problemas en el borrador del plan de desarrollo de Medellín

La propuesta de hacer de Medellín una especie de Silicon Valley se consigna en la cuarta línea del proyecto de plan de desarrollo, que incluye cuatro componentes: ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento; información y datos; productividad e internacionalización y empleo y talento humano. El asesor Upegui explicó que el alcalde viajó el año pasado a California para buscar modelos y referentes que permitieran hacer realidad esta línea que, entre sus principales metas, tiene: aumentar de 2,27 a 3,59 el porcentaje del PIB que se destina a ciencia e innovación, acompañar 1.300 emprendimientos de alto impacto, simplificar el 100 % de trámites y servicios para la ciudadanía, crear una secretaría de TI (tecnologías de información), atraer cuatro millones de dólares en inversión para MiPymes de alto impacto, pasar de 70 a 135 empresas foráneas establecidas en la ciudad, aumentar de 37,3 a 38 millones de dólares el monto de cooperación técnica y financiera nacional e internacional que recibe la ciudad. A eso se suma la creación de 1.488 empleos en economía del Valle del Software, crear 50.000 empleos en empresas de la cuarta revolución industrial, y aumentar de 25 a 45 el porcentaje de personas cualificadas en habilidades de esa cuarta revolución. Lina Guisao, de El derecho a no obedecer, señaló que esas propuestas se quedan cortas y no emocionan. “Uno no siente que ese Medellín Futuro realmente llegue, es una inercia respecto a cómo venía la planeación de la ciudad, pero no se encuentran esos retos reflejados a futuro. Esperábamos cambios drásticos en lo que tiene que ver con Valle del Software”, dijo.