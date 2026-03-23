x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

227 familias esperan hace 12 años sus apartamentos en Sabaneta

Se trata del proyecto Santa Ana - San Joaquín, en Sabaneta, que se firmó en 2014 y a hoy ninguna de las 3 torres ha sido entregada. Las familias siguen en vilo.

  • La foto de la izquierda corresponde a las dos torres de Santa Ana, que tienen un avance de obra del 36%; en la imagen de la derecha el edificio San Joaquín, el cual, según el Fovis, se entregaría a finales de marzo de este año. FOTOS Manuel Saldarriaga.
    La foto de la izquierda corresponde a las dos torres de Santa Ana, que tienen un avance de obra del 36%; en la imagen de la derecha el edificio San Joaquín, el cual, según el Fovis, se entregaría a finales de marzo de este año. FOTOS Manuel Saldarriaga.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 52 minutos
bookmark

Han pasado casi 12 años desde que se anunció la alianza público-privada para realizar el proyecto VIS Santa Ana - San Joaquín, una obra residencial en Sabaneta de tres torres en un lote perteneciente al Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de ese municipio (Fovis), ubicado sobre toda la avenida Las Vegas, al sur del Valle de Aburrá.

Es 2026 y las 227 familias que salieron beneficiadas aún no saben qué es habitar su nueva casa, y tampoco tienen la certeza de cuándo podrán hacerlo; lo que sí tienen claro es que la demora pasó de normal a indefinida, y que los sueños de tener vivienda propia son cada vez más difusos.

Lea más: Arancel de 35% al acero encarecería la vivienda hasta 2,2% en Colombia, advirtió Camacol

Sebastián Gallego Yepes es uno de los afectados. Tiene 34 años y trabaja como independiente, y si bien ya dio la cuota inicial de su apartamento en el proyecto Santa Ana, debe seguir pagando arriendo cuando ese mismo dinero podría destinarlo para la casa que lleva esperando por años.

“Siempre nos dicen que hace falta algo, un estudio, un permiso o cualquier otra cosa. Así llevan mucho tiempo haciéndonos esperar por lo que ya pagamos una parte, y ahora se empieza a sentir el desgaste, no sólo físico, también emocional. Nos piden paciencia pero llega un punto en el que ya no es posible tenerla. Son muchas las expectativas pero es poco lo que se ve realmente”, dijo.

A pesar de que reconoce el esfuerzo de la nueva administración en querer hacer las cosas, señala que no es justo que un proyecto que empezó hace más de una década siga tan colgado, y que producto de eso muchas familias sigan aún en vilo y en medio de la zozobra aguardando por una promesa que ha tenido cantidad de prórrogas y excusas.

“Somos muchos los perjudicados con esta situación; no todos exponen su caso y es completamente entendible, pero sí hago un llamado para que agilicen las obras y podamos tener por fin nuestras casas. Es el sueño de cientos de personas y familias, ojalá pronto se cumpla”, agregó.

A lo expuesto por Gallego Yepes se suma otra de las personas afectadas -quien optó por no revelar su identidad-. De acuerdo con su testimonio, la angustia de muchos corresponde a la poca información que el Fovis les da sobre sus apartamentos y los avances de obra, razón que produce aún más incertidumbre.

“Ellos nos están dejando muy solos con esto porque no se programan espacios para conversar; preguntamos por el grupo en el que estamos pero nadie dice nada, entonces es más que normal que muchos de los que ya pagaron parte de su casa estén tan desesperados. En mi caso, no estoy tan urgida como los demás, pero entiendo completamente su angustia y preocupación”, expresó.

¿Qué dice el Fovis al respecto?

El Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del municipio de Sabaneta, en cabeza de su gerente Óscar Eduardo Carvajal Martínez, se pronunció ante las inquietudes de las cientas de familias que aún siguen sin recibir su casa.

Según su respuesta oficial, el edificio San Joaquín tiene un 98% de avance, ya se instalaron los 2 ascensores y su entrega está prevista para el 30 de marzo de 2026. En el caso de Santa Ana -que tiene un 36% de avance- lo que se pretende es reactivar las obras una vez sea entregado San Joaquín. Así las cosas, la torre 2 de Santa Ana se entregaría en diciembre de 2026, mientras la torre 1 durante el primer semestre de 2027.

Entérese: Cómo Medellín pasó de ser una ciudad de dueños a una de inquilinos: era del 36% y ahora el 45% vive en arriendo

Si bien las obras del proyecto iniciaron en 2014, en 2017 se detuvieron; la para duró 7 años.

“Las obras se suspendieron en 2017, por cuanto el contratista se quedó sin liquidez debido a una mala planeación del proyecto VIS, pues debió haberse incluido cuota inicial en el proyecto, lo cual no se hizo desde sus inicios para garantizar cierre financiero. Se reactivaron las obras en el año 2024 cuando el alcalde Santiago Montoya firmó contrato de transacción con el mismo contratista, logrando con ello la suspensión de los procesos judiciales adelantados, fijando cuotas iniciales para los beneficiarios y con concesiones de lado y lado”, detalló el Fovis.

A su vez, explicó el por qué la torre San Joaquín no se entregó el año pasado como estaba previsto.

“La razón por la cual no se entrega aún, obedece a que hubo cambios y exigencias nuevas en cuanto a servicios públicos (EPM) y red contra incendios (nuevas normas), cuyas adecuaciones retrasaron un tanto la ejecución. Adicional, el flujo de fondos no ha sido el esperado, pero con la venta de algunos inmuebles de la torre San Joaquín (incluidas en el contrato de transacción), se han venido solucionando estos inconvenientes y se han adquirido experiencias que harán más fluida la terminación de las Torres Santa Ana”.

El llamado desde el Fovis, entendiendo la expectativa de las familias beneficiarias en este proyecto, es a tener un poco más de paciencia, dado que fue la administración actual la que reactivó las obras y trabaja para culminarlas; no obstante, los afectados consideran que han esperado más que suficiente, y no tolerarían, una vez más, que las fechas ya fijadas se pospongan, teniendo que poner más condicionantes a sus sueños.

Temas recomendados

Construcción
Vivienda
Casas
Sabaneta
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida