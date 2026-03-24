No fue 1, ni 2, fueron 17 los capturados de Los Pachelly en Bello tras megaoperativo de la Policía

Tras un megaoperativo en el municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá, la Policía Metropolitana capturó a 17 integrantes del Grupo Delincuencial Organizado Pachelly. 15 de ellos fueron detenidos mediante orden judicial, y los otros 2, capturados en flagrancia por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

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De acuerdo con las autoridades, los implicados deberán responder por los siguientes crímenes: secuestro extorsivo, extorsión agravada, concierto para delinquir, desplazamiento forzado, uso de menores de edad para la comisión de delitos, hurto calificado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los barrios Bellanitas donde mayor influencia tiene esta estructura criminal son Goretti, El Ducado, La Sonora, Villas del Sol, Paisajes, Playa Rica, Pachelly, Araucarias I y II, El Trapiche, Valadares, El Bóvido, Villas de Comfenalco y Villa Linda.

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“Este grupo delincuencial ejercía control territorial mediante intimidaciones, amenazas, desplazamiento forzado y homicidios selectivos. Este resultado representa un avance significativo en la lucha contra las estructuras criminales que afectan la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Desde la Alcaldía de Bello seguimos articulando esfuerzos con la Fuerza Pública para debilitar estas organizaciones y garantizar entornos más seguros para todos”, dijo Alejandra Romero Gil, secretaria (e) de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello.

Por su parte, el brigadier general Henry Yesid Bello, detalló: “Es de resaltar que este grupo generaba rentas ilícitas cercanas a los $1.200 millones, producto de actividades ilegales, que hoy venimos desarticulando con acciones operativas sostenidas”.