En 2021, Contex tuvo que volver de lleno a la construcción de Álamos, comprometiéndose con la construcción de la Torre 1 y sus zonas comunes, mientras que Obrasdé seguiría adelantando las obras que llevaban.

No obstante, Obrasdé volvió a colgarse con la terminación de la vía de acceso, la torre de parqueaderos, los acabados y zonas comunes de las torres 3 y 2 de Álamos. Por esto Obrasdé salió de la obra en 2022, y esta quedó a cargo de Contex, la cual se comprometió a subsanar todos los aspectos del proyecto.

“Los propietarios están más tranquilos porque hoy el panorama es mucho más satisfactorio que el que viven otros proyectos de Obrasdé que están en muy malas condiciones. La gente ya sabe que estamos al frente y que estamos comprometidos con entregar viviendas de calidad”, agregaron desde Contex.

¿Problemas con escrituras?

Otro hecho que comparten las dos obras, es que a varios propietarios que pagaron de contado los apartamentos no les han entregado sus escrituras. Uno de ellos es González, quien adquirió cuatro apartamentos en 2015 por $65 millones cada uno.

“El gerente de la fiducia me dice que las consignaciones que hice al proyecto en 2015 y 2016 no entraron al fondo. Estoy muy preocupado porque si el pago no entró, me quedaría sin apartamentos. Y encima el gerente me dijo que no me podía dar datos de mi plata dizque por la reserva bancaria”, agregó.

Atehortúa indicó que aparentemente la cuota inicial de los doblemente afectados no entró a la fiducia sino a las cuentas de Obrasdé. Al parecer esto habría sucedido cuando Obrasdé dio la instrucción de que las consignaciones se hicieran a otra cuenta diferente a la de la fiducia.

Este diario intentó comunicarse con los representantes legales de Obrasdé para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, uno de ellos indicó que atendería a este diario hoy en la tarde.

De igual forma trascendió que para mañana, representantes de Obrasdé concertaron una reunión con los damnificados de Obra de Andalucía para hacerles algunos anuncios sobre el futuro del proyecto. A su vez, EL COLOMBIANO constató que la misma firma, junto a otras firmas socias, está desarrollando otro proyecto habitacional de lujo en la Loma de Los Balsos con la Transversal Superior.