Los resultados que arrojó el informe

Publicidad

En un sondeo cuya proporción encaja con los datos de la Seccional de Salud, la encuesta de Medellín Cómo Vamos mostró que de una muestra de 1.597 encuestados, un 71% afirmaba tener su esquema completo, un 12% la primera dosis y un 18% ninguna.

Dentro de ese último grupo, ante la pregunta de cuál era la razón principal que los había llevado a no vacunarse, el 30% aseguró no confiar en la efectividad del biológico, el 15% tener temor por sus efectos adversos y el 9% aludió a razones ideológicas y religiosas

Falta mejorar las estrategias de información

Publicidad

Silvana Zapata Bedoya, epidemióloga y experta en salud pública, alerta que muchas de las razones que aparecen en el informe son preocupantes porque se asocian a la desinformación de los ciudadanos.

Por ejemplo, para los ciudadanos que afirmaron que no se vacunaban al no encontrar la marca de su preferencia, Zapata advirtió que, aunque marcas como Pfizer, Moderna y AstraZeneca suelen tener más estudios sobre su efectividad, esta condición no debe entenderse como que las demás marcas no sean igual de efectivas para reducir los casos graves.

Bajo un enfoque similar, Diana Castaño Monsalve, infectóloga y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, señala que debe recordarse que el objetivo de la vacunación nunca fue reducir el número de infectados, sino la proporción de enfermos severos y personas fallecidas.

Los retos que aparecen en el radar

Aunado a los problemas en la labor divulgativa, ambas expertas resaltaron que otro de los indicadores que generan preocupación es que la mayor parte de los encuestados que aún no se vacunan corresponde a jóvenes entre los 18 y los 25 años (35%), seguido de jóvenes entre los 26 y los 35 años (26%).

En el caso de estos segmentos, Castaño señala que debe hacerse un llamado para que las campañas de sensibilización e inmunización se concentren en ellos.

*Nombre cambiado por solicitud de las fuente