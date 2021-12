Frente a la importancia de la medida coincide Carlos Enrique Trillos, médico epidemiólogo y docente de la Universidad del Rosario, quien señala que “entre más alta sea la cobertura en vacunación, menor será el impacto y el daño por la variante”.

Actualmente, los viajeros que llegan a Colombia solo deben presentar el carné de vacunación. Por su parte, añade el epidemiólogo y docente de la Pontificia Universidad Javeriana, Óscar Eduardo Gómez, hay que tener al día los sistemas de registro y la genotipificación con el fin de “detectar prontamente una emergencia, y ojalá de la mano de los reportes del comportamiento clínico de los casos identificados”, señala.

Pese a ya estar confirmado, la afectación que pueda tener la variante a nivel de salud pública en el país es aún impredecible. “Si hay relajamiento de las medidas podríamos ver una nueva ola, y según se comporte, se podrían requerir nuevamente medidas restrictivas, lo cual esperamos no sea necesario en Colombia”, anota Trillos.

Publicidad

Así que también depende de cada uno: hay que seguir cuidándose, más porque en estos días aumentan los contactos sociales por Navidad y desde Minsalud aún no se establecen medidas generalizadas que limiten los aforos o la circulación.

Otros países se preparan

Como si fuera marzo de 2020, comercios no esenciales cerrados, restaurantes y bares a domicilio, shows en vivo, pero sin público. Ese es el panorama que atraviesan en este momento países como Estados Unidos, Francia y Países Bajos.

Publicidad

Las medidas regresan de forma abrupta como lo ha sido el avance de ómicron. Sin embargo, no alcanzan a ser tan extremas como lo fueron al inicio de la pandemia, cuando ni siquiera se podía viajar de una ciudad a otra, o como se ha planteado que lo serán el próximo año en contra de los no vacunados.

Actualmente, por ejemplo, los viajes hacia países europeos siguen permitidos con el único requerimiento de presentar, además del carné de vacunación, una PCR negativa.

Y aunque se sigue estudiando si ómicron podría causar una enfermedad más leve o no (de acuerdo con datos de la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido, hasta el 18 de diciembre eran 87 las hospitalizaciones y 7 muertes asociadas con la variante, es decir, en el mundo todavía su impacto en la mortalidad no es muy significativo, o no se ha identificado, sigue en estudio), hay una preocupación generalizada en razón de las proporciones: si aumentan los casos aumenta también la cantidad de gente que podría enfermar gravemente o morir, lo que a su vez podría poner en aprietos −de nuevo− a los sistemas de salud.