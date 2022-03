Wordle tiene alrededor de tres millones de jugadores en el mundo, números que hicieron que su creador lo vendiera a The New York Times por más de un millón de dólares (no se conoce la cifra real de la venta, solo que sobrepasa los seis dígitos). Desde su creación, The New York times se ha caracterizado por tener una amplia sección de juegos de habilidad mental, y muchos son famosos. Para 2028, Wordle habrá agotado todas las palabras de seis letras en inglés, pues hasta ahora ha podido funcionar sin repetir ninguna respuesta.