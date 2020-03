Virus impactará comercio en Semana Santa

De acuerdo con Rodrigo Patiño , gerente regional de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) en Antioquia, las empresas que no cuenten con una adecuada planeación de materias primas podrán sentir el golpe de la menor llegada de bienes chinos, que puede generar, incluso, el agotamiento de algunos productos.

Comerciantes, preocupados

Debido a su edad, en esos días de la Semana Mayor no estará posando en las procesiones, pero “Divino Niño”, al igual que los otros comerciantes de El Hueco, rezará el doble para que del Cielo, o de donde sea, llegue la contra para el virus y el remedio para los negocios entre China y Medellín.

Ahora no tiene claro cuándo podrá coordinar de nuevo semejante travesía, pues frenó su viaje de trabajo a suelo chino. Según sus cálculos, el verdadero impacto financiero se verá en Semana Santa, por el desabastecimiento y el incremento de precios, que golpearán también al consumidor.

“Esta crisis comprobó que China es el proveedor del mundo, así a Donald Trump no le guste”, dice “Divino Niño”, mientras responde el pedido de un cliente por celular. Se llama Wilson Giraldo , tiene 39 años y su apodo proviene de la niñez, cuando en su natal Granada, Antioquia, lo prestaban para posar de Jesús recién nacido en los pesebres.

Otro frente afectado

Bajó el tono

No obstante, José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, hizo un llamado a la calma y dijo: “estamos en el proceso de evaluación de si esto tiene o no tiene un impacto comprobado a la fecha en dichos sectores (...). En materia turística, hoy podemos decir que no lo hemos encontrado”.

“Simultáneamente, podemos decir que hemos visto un mayor interés de compradores provenientes de Europa y de Estados Unidos en productos colombianos, muy posiblemente sustituyendo bienes similares que llegaban de otras naciones a estos destinos”, agregó el titular de la cartera comercial. Entre los bienes que podría suplir la industria local están las materias primas para telas, productos de aseo y zapatería.

En ese sentido, a pesar de que el coronavirus representa todo un reto para la nación, también puede significar una puerta para mejorar la competitividad.

Incluso, desde el citado equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia, se lanzó un mensaje de esperanza, puesto que dicen que la disminución en la importación de textiles y materia prima china es una oportunidad para los textileros y confeccionistas colombianos, ya que “se podría dar una sustitución de importaciones por producción local”