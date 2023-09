“A mí ese acto de brutalidad me hace preguntarme otras cosas. En el bullying se pone la vista en la víctima, pero a veces quienes lo ejercen viven situaciones. Los niños copian lo que ven en casa. Lejos de parecerme un castigo adecuado, no lo sé porque no tengo el contexto... pero siempre pienso en el agresor y en el que está en su casa”, dijo Soto Ivars, un periodista español que se refirió al video en el programa “Espejo Público”.

Algunos internautas apoyan la decisión del padre. “Así aprenderá a respetar a las personas. Bien hecho” “La próxima vez se lo va a pensar dos veces desde luego” “Ojalá y aprenda la lección!”, son algunos de los comentarios.

Mientras que otros usuarios condenan este acto. “Eso no es castigo, Eso es abuso por parte del padre, los que es denunciable y más subiéndolo a las redes. Hay otras formas de corregir” “Creo que si la hubiese educado con valores y enseñado a respetar desde pequeña, esto no hubiese sucedido”.