De pandemia a endemia

De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, a futuro se espera que, al igual que sucede con otros virus respiratorios (como la influenza), el Sars-Cov-2 comience a tener un comportamiento endémico de bajo impacto.

“Esto significa que las cifras de trasmisibilidad se consideran controlables: es baja la cantidad de casos, la mayoría de ellos leves, y para los que son graves el sistema de salud está en capacidad de responder y atenderlos”, explica Giraldo.

Esto ya ocurre en el país con otras enfermedades como el dengue, la malaria y la influenza que, añade Gutiérrez, en ocasiones se presentan como epidémicos (aumentando considerablemente el número de casos) en razón de factores como la época de lluvias y el favorecimiento de cadenas de trasmisión.

Con respecto a los criterios para determinar que el virus está teniendo un comportamiento de endemicidad de bajo impacto, MinSalud a través de su director de Epidemiología, Julián Fernández, afirmó en un comunicado oficial que “el gran desafío que tenemos es discutir qué es un nivel aceptable. La aparición de nuevas variantes hace que, incluso con altas coberturas de vacunación, pensar en un cero covid es técnicamente (si no imposible) muy difícil al menos a corto y mediano plazo”.

En este mismo sentido, Giraldo agrega que es importante tener presente que la endemicidad no es un estado al que se llegue de manera aislada, por países o departamentos, “de hecho la OMS reiteró que para pasar a fase endémica en marzo del año entrante, sería necesario lograr que al menos un 40 % de la población mundial esté vacunada. Debe ser un esfuerzo global”.

Por su parte, la viróloga Gutiérrez defiende que en el contexto actual, la propuesta de dejar el tapabocas en lugares abiertos no responde a una medida de salud pública, “no es preventiva, en ese sentido es probable que el Gobierno esté interesado en que lo sigamos usando. Sería más acertado considerar la decisión cuando el virus esté establecido como endémico. Por ahora no es así, de hecho, no estamos seguros de si vamos a tener o no un cuarto pico”