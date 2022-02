Cada vez se cuenta con más herramientas, desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico para el manejo del dolor oncológico, poniendo todos los esfuerzos en eliminar ese paradigma por el que se da por supuesto que todo paciente de cáncer lo experimente. Sandra Liliana Parra Cubides, médica internista, especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos, es firme en asegurar que toda persona tiene el derecho a acceder al control del dolor como un imperativo ético, parte del manejo de su enfermedad.

“El dolor es tan importante para nosotros los médicos porque deteriora la calidad de vida, entonces, así como uno debe chequear en los signos vitales la frecuencia cardiaca o la presión arterial, ahora por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la escala del dolor se considera el quinto signo vital. En las evaluaciones con los especialistas es de obligatorio cumplimiento que uno pregunte acerca de él” afirma Viviana Olaya Colorado, hemato oncóloga y docente de Medicina de la Universidad CES.

Aquí, es necesario comprender que las posibilidades del manejo del dolor en los pacientes oncológicos son particulares, incluso entre personas que padecen el mismo tipo de cáncer. Por eso, se aconseja un manejo experto para que estos no cedan, sin fundamento, ante remedios caseros o medicinales que quizás a otros han funcionado o que, simplemente, se hayan consultado en internet. “Puede que los tratamientos sean con los mismos medicamentos o quimioterapias, pero no tendrán, por ejemplo, las mismas consecuencias (...) Fundamental informarse de una fuente adecuada y una fuente adecuada no es Google”.

Parra Cubides aclara que el dolor es difícil: “Pero parte de su convivencia con el humano es ser un mecanismo protector. Obviamente, cuando ya se hace crónico o permanece en el tiempo, comienza a generar en los pacientes cambios y síntomas emocionales, a deteriorar la calidad de vida y lo pone en riesgo de sufrir otros síntomas. De ahí que sea tan importante detectarlo y, cuando se detecta, tratarlo”.