¿Tiene fin una pandemia que contagia sin síntomas?

La epidemióloga colombiana radicada en Reino Unido, Zulma Cucunubá, destacó en Twitter su fascinación por lo que la ciencia abierta ha permitido. Usamos diversas fuentes documentales para este artículo. Aquí algunas:

· “Origin time and epidemic dynamics of the 2019 novel coronavirus”. Revista Biorxiv. 27 de enero de 2020.

· The New York Times. 23 de enero de 2020.

·A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. Revista The New England Journal of Medicine. 24 de enero de 2020.

· Wuhan seafood market pneumonia virus isolate Wuhan-Hu-1, complete genome. En el portal National Center for Biotechnology Information

· Pneumonia of Unknown Etiology in Wuhan, China: Potential for International Spread Via Commercial Air Travel. En Journal of Travel Medicine, 14 de enero de 2020.