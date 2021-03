Terminología básica para no perderse en el concesionario

Leer la ficha técnica de un vehículo o visitar una vitrina puede resultar en una cascada de palabras que los conductores nunca han escuchado, o que recuerdan pero no saben qué significan. Cada una habla de una característica que da valor al vehículo. Conocer su significado ayuda a entender qué tan equipados son los autos nuevos qué ofrecen las marcas, pero también aporta a la hora de hacer una buena compra de segunda mano

ABS

Se refiere al sistema de frenado antibloqueo (Antiblocking Breaking System). Este evita que las ruedas dejen de girar cuando se presiona fuertemente el freno, porque cuando estas se bloquean es difícil evadir obstáculos o conservar el control del vehículo. Este sistema generalmente emite un rugido en las ruedas cuando entra en acción.



EBD

El sistema de distribución electrónica de frenado ayuda a que cada rueda reciba justamente la presión que requiere para detener el vehículo de forma segura. No todas las llantas soportan el mismo peso o tienen la misma adherencia, por esto el sistema redirige la potencia a las ruedas que más lo requieren. Funciona asociado al ABS.



ACC

El control automático de la velocidad crucero es un accesorio que permite al vehículo conservar la velocidad que fije el conductor. En las versiones más costosas este ya es adaptativo, con un conjunto de cámaras puede seguir la velocidad del vehículo de adelante y hasta leer las señales en la vía para saber a qué velocidad se debe conducir. Es un elemento muy útil para evitar infracciones y economizar combustible.



CTV

Se traduce como transmisión continuamente variable y es una tendencia que ahora se aplica a todo tipo de vehículos. En esta caja de velocidades no hay engranajes, sino dos poleas unidas por una cadena o correa. Las poleas pueden expandirse y contraerse, lo que produce el cambio de relación o de marcha. Esta ofrece sensaciones de manejo más suaves.



ESP

El programa electrónico de estabilidad es uno de los avances que más vidas salva sin que los conductores se percaten de su intervención. Corrige la trayectoria del vehículo aplicando los frenos en las ruedas que lo requieran para contrarrestar las fuerzas que buscan sacarlo de su trayectoria. Se le conoce también como ESC, DSC, DSTC, VSA o VSC, dependiendo del fabricante.



Hatchback

Denomina a los vehículos que tiene la cabina de pasajeros y el espacio de carga unidos en un solo volumen. Su puerta y vidrio traseros se abren como una sola pieza. Uno de los primeros fue el Renault 4. Generalmente ofrecen accesos más amplios y espacios más generosos para carga.



isofix

Si transporta niños menores de 10 años debe conocer este término. Es un sistema de anclaje en la base de los asientos que permite fijar sillas para bebés directamente a la carrocería del vehículo. Incluso si no tiene hijos esto puede mejorar el valor de su vehículo a la hora de venderlo. Este es un estándar ISO (13216).



SUV

La sigla quiere decir Sport Utility Vehicle o vehículo utilitario deportivo. Se refiere a uno versátil, con capacidades mixtas, que puede comportarse bien en la ciudad y en terrenos medianamente agrestes, aunque la virtud de estas camionetas se refleja más en el mayor tamaño que ofrecen.