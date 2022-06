En un contexto general, la telesalud se planteó como un método efectivo para acercar al médico y al paciente que por dificultades geográficas no tenían facilidad de acceso y comunicación. Desde 2010, la Ley 1419 la reguló, pero sus lineamientos eran tan estrictos y demandaban una inversión tan grande por parte de los prestadores de salud, que pocos avances se habían logrado.

Continuidad en la atención

Más que una llamada

Por ley, seguridad de los pacientes y de los prestadores, un enorme montaje va detrás de la telemedicina: tecnología adecuada, alta capacidad de internet y de almacenamiento de datos, garantía de seguridad y de la privacidad del paciente, educación del personal de salud y del administrativo, así como del usuario en la utilización de la herramienta.

Es así como el primer reto de la telesalud fue la tecnología. Para una videoconferencia se requiere internet con capacidad suficiente y un computador o celulares de gama media alta. “Teníamos muchos componentes tecnológicos que nos permitieron movernos rápidamente, pero siendo el tipo de institución que somos, con más de 33 consultorios externos en varias especialidades, sí nos tocó hacer esfuerzos económicos grandes porque tuvimos que comprar equipos de cómputo con mejores cámaras, inversiones en temas de seguridad y, finalmente, en todo el tema de capacidad”, cuenta Yuli Fernanda Orozco.

Todo esto ha hecho posible atender a personas en veredas o parajes remotos, así los pacientes no tengan celular o computador, o no sepan manejar la virtualidad. “Se habilitaron los centros de atención locales con la tecnología necesaria. Así, si una persona necesitaba una consulta no vital con un especialista o para una revisión, en vez de tener que viajar varias horas para llegar a Medellín, podía acercarse a su centro de salud más cercano y en él, con la tecnología existente y la intermediación del médico general, recibir la atención que requería”, señala Meisser Alberto López Córdoba, líder médico de Cirugía del Hospital San Vicente Fundación y líder en la implementación de telesalud.

El segundo reto estuvo en convencer a los profesionales de la salud y a los usuarios de que se trataba de una metodología de atención efectiva.

“Con los pacientes se presentó de todo; los que inmediatamente aceptaron el cambio y los que decidieron esperar, hasta que pasó tanto tiempo que decidieron acercarse a esta modalidad”, señala Ana Catalina Tobón, directora de Calidad de la Clínica Las Américas

En pocos meses y contra reloj, se logró aplicar la telesalud en Colombia. La pregunta es: ¿Es la modalidad de servicio del futuro? No. Simplemente es otra modalidad más, con muchos beneficios, pero que no siempre podrá reemplazar la cita presencial, pues hay especialidades y casos concretos en los que sí se requiere tener cerca a la personas. Lo que sí se tiene claro es que la teleconsulta es increíblemente útil tanto para el paciente como para el médico, ya que es una especie de tamizaje, que evita que el usuario se desplace, muchas veces cientos de kilómetros, sin verdadera necesidad.

Es así, como la capacidad de internet, la tecnología de los smartphones, la calidad de la imagen, la posibilidad de recibir exámenes directamente del laboratorio o ver imágenes diagnósticas en línea han hecho posible que la telesalud sea hoy una realidad y cada día sea una oportunidad para sacarle el mejor provecho