Vuelven Los Talleres del Alivio ¡No se los pierda!

La feria es una iniciativa de Botánica Colombiana –Cannalivio–, la primera empresa de Cannabis medicinal en Colombia con apoyo de Comfama. Es la tercera edición, porque quieren mantener la constancia en el esfuerzo de acercar a la ciudad a la tierra, a la plantas, a la investigación y la experimentación.

Le recomendamos leer: La historia de un hombre que encontró la cura a su enfermedad mental en los hongos mágicos

“Soy ingeniero civil, pero llegué a la parte de investigación y desarrollo porque empecé a conocer equipos y material de laboratorio y eso me cautivó y me pasó tal cual con el cultivo de plantas –dice Mauricio García, fundador de Cannalivio y añade–, pero cuando era ingeniero no era feliz, ganaba súper buen billete, pero eso no era lo mío. Y desde que empecé con los temas de cultivo he tenido un crecimiento personal y eso es lo que me mantiene aliviado física y emocionalmente. Encontrar esas cosas que te que te inspiren a levantarte al otro día, ya sea a sembrar una mata, a cuidar una planta, a hacer un saumerio, a investigar un poquito más de los aceites esenciales, que es un mundo, esas son las grandes profundidades y esos conocimientos básicamente se traducen en alivio, porque es usar los componentes, lo que tenemos alrededor en bienestar propio”.