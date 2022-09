Hasta la fecha no hay un diagnóstico confirmado para su condición. Por ahora, parece ser alérgica al mundo.

Por su boca, a día de hoy, no pasa ningún tipo de alimento convencional. Su madre Johanna Torres, bogotana, pediatra y epidemióloga, ha tratado con todo: manzana, pollo, pavo, zanahoria, papa, arroz. Nada funciona. Aparece el reflujo severo, las lesiones en la piel y la dificultad para dormir.

Verónica tiene un año y seis meses, y vive en lo que su madre llama “una burbuja” . No puede estar mucho tiempo bajo el sol ni tener contacto cercano con animales.

Fue entonces, hacia el segundo mes de vida, que apareció el reflujo. Esta afección es común en los pequeños (porque no tienen bien desarrollado el sistema digestivo) y desaparece con el tiempo, pero en Verónica se volvió frecuente e incapacitante: cada vez mostraba más dolor para comer y no podía dormir.

Verónica nació en febrero de 2021 y pesó 2.140 gramos, un peso que seguía siendo bajo para su edad. Por eso, y para garantizar su desarrollo, le recetaron una fórmula hipercalórica basada en leche de vaca. “Sabíamos que no era lo ideal, que lo recomendable era dar lactancia materna exclusiva, pero decidimos seguir la sugerencia para garantizar su crecimiento”.

Sin embargo, en la semana 28, una de las ecografías de rutina reportó que la bebé tenía una condición llamada restricción de crecimiento fetal, no tenía el peso esperado para su edad gestacional. Con seis meses Verónica tenía un perímetro abdominal (uno de los marcadores más tempranos) y un peso inferiores a los esperados.

Entre los seis y los once meses de edad, pasaron por la boca de Verónica trozos diminutos de al menos 35 alimentos y ninguno lo toleró. Desde entonces la pequeña consume una fórmula especial sintética, hecha a base de aceites vegetales y jarabe de maíz.

A raíz de esta sintomatología, la bebé fue diagnosticada con alergia alimentaria múltiple, lo que llevó a Johanna a restringir también la soya, el huevo, el trigo y demás alérgenos comunes. “Terminé comiendo tres o cuatro cosas al día: pavo, amaranto, brócoli y manzana. Eso me llevó a desnutrirme y ella no mejoraba”.

Con esto mente, Johanna emprendió una dieta estricta: ni yogures ni quesos ni cuajadas para evitar pasarle, a través de la leche materna, algún componente que la indispusiera. Pero contrario a las expectativas, Verónica no mostró mejoría, de hecho le diagnosticaron otra dolencia: falla en el crecimiento. Su curva de ganancia de peso y talla se comprometió de forma crítica, tanto que estuvo hospitalizada dos veces. Recibió nutrición por sonda nasogástrica (a través de un tubito que viaja de la nariz al estómago) y se sobrepuso temporalmente.

Este cambio de ambiente, extrañamente, empeoró los síntomas. Los suplementos, probióticos, vitaminas, jabones y cremas que usaba a diario empezaron a causarle reacciones adversas. “Fue aterrador. Teníamos la esperanza de que las cosas mejorarían con la mudanza y con la maduración progresiva de su sistema inmune, pero empezó a pasar todo lo contrario. Tuvimos que meterla en ‘una burbuja’”, señala Johanna.

Para minimizar su probabilidad de reacción evita aplicarle jabones y cremas, procura vestirla con ropa de algodón orgánico y jugar con ella en casa o en lugares poco concurridos. Todo con cuidado, porque la intensidad de los síntomas dependerá de qué tantos estímulos tenga durante el día.

Una posible explicación

Por ser pediatra, Johanna ha sido escuchada por sus colegas, en el país y fuera de él.

En Bogotá, por ejemplo, un gastroenterólogo le sugirió la posibilidad de que Verónica tuviera Síndrome de Activación Mastocitaria, una condición que hace que el cuerpo esté todo el tiempo en alerta para reaccionar a estímulos externos, incluso comunes.

Con esta impresión, Johanna empezó a buscar grupos especializados en Colombia, pero no encontró ninguno. “Es una falencia, no solo del país, sino en el mundo entero”, dice. Además, el síndrome empezó a ser estudiado hace un poco más de diez años, no hay mucho material científico en torno a él, y mucho menos, soluciones. Tras múltiples investigaciones en Internet, ha encontrado fuera del país especialistas que la han orientado sobre el diagnóstico y el acceso a terapias.

Las medicaciones que actualmente recibe Verónica deben ser importadas cada dos semanas desde Norteamérica. Se trata de un gasto excesivo de dinero (ver Para saber más) que, aunque no cura la patología, le ha ayudado ostensiblemente a moderar los síntomas de su hija. Esa es actualmente la terapia farmacológica recomendada para el síndrome.