“Playboy se me acercó por primera vez cuando yo era una modelo muy jovencita. Tenía 19 años y querían que yo fuera parte de su agencia de modelos. Les dije ‘No quiero aparecer desnuda, no quiero ser playmate’, y ellos me dijeron que no tenía que aparecer desnuda, pero podía modelar con traje de baño o ser modelo de fitness. Entonces me contrataron y parte de esa experiencia fue que todos los viernes por la noche tenía que ir a la Mansión Playboy, a las proyecciones de las películas y a las fiestas que se organizaban. Nunca había tomado alcohol hasta ese entonces. Era muy ingenua, muy inocente. Y ahí conocí a Hugh Hefner, me intentó besar y el beso terminó en la mejilla. Era un beso húmedo y me pareció una cosa muy desagradable, por lo que traté de alejarme, busqué la forma de no tener que trabajar con Playboy porque me sentía muy incómoda. Playboy me ofrecía muchísimo dinero todos los años para hacer playmate, y cuando tenía 40 años finalmente dije que sí, porque me di cuenta de que en lugar de usar a las mujeres de la forma en que Playboy lo hacía habitualmente, a mí se me presentaba una oportunidad de usar a Playboy para que mi carrera avanzara. Ya tenía suficiente edad para estar en control de la situación. Y ya sabía que no podía dejar que un fotógrafo se aprovechara de mí, ni que tampoco alguien me acosara sexualmente o abusara de mí. Entonces tuve mucha suerte”, comentó Lisa.