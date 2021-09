Laura Marcela Restrepo Giraldo y su novio aspiran a estrenar su vivienda este año en el proyecto “Flor de agua”, desarrollado por la constructora Óptima en Ciudad Fabricato en Bello, y como ellos muchas familias año tras año se convierten en propietarias de su techo propio, ya sea nuevo o usado, gracias a los beneficios otorgados por el Gobierno Nacional, las cajas de compensación familiar y la misma banca.

El apartamento de Laura Marcela y su novio, de 61 metros cuadrados, será entregado en obras gris. Y, adicional a los $218 millones de pesos que cuesta, prevén invertir en él otros $30 millones más en adecuaciones de cocina, piso, baños, puertas, clóset, paredes y cielo raso, entre otros. A ello, sumarán cerca de $15 millones en electrodomésticos, pues es su primera inversión como hogar conformado.

Aunque aspiran a un subsidio de vivienda, aún no saben si han sido beneficiados con un auxilio de $420.000 mensuales durante siete años sobre el valor de la cuota, porque cuando solicitaron el crédito con el banco llenaron el formulario para el subsidio No VIS, pero aún no ha sido desembolsado el dinero, por el retraso que ha sufrido la entrega de la vivienda (pasó de febrero a octubre de 2021).

Esta joven pareja desconoce aún el valor de la cuota de administración y los gastos notariales. “Por la cuota de administración nos dijeron que más o menos $3.000 por metro cuadrado. El valor de las escrituras tampoco nos lo han dicho con certeza, pero dicen en la constructora que es entre $7 y $8 millones”, afirma Laura Restrepo y añade que hubo poca asesoría por parte de las constructoras que visitaron previamente para todos los pasos que se deben seguir a la hora de comprar la vivienda.