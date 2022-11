El fragmento, que según Sucksdorf, dura entre 10 y 11 minutos (hay otro más corto en el canal de Youtube de History Latinoamérica) causó molestia no solo en los habitantes del municipio, sino también en el Grupo de Neurociencias, adscrito a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, que emitió un comunicado en el que se pronuncia sobre el programa y lamentó el hecho de que “se use el nombre de un pueblo que ha sido solidario con la investigación respecto a la enfermedad para una publicación que obedece a intereses sensacionalistas, que miente y desinforma a la comunidad”.

Según Sucksdorf, la serie se llama “Inexplicable” porque a la hora de buscar casos llegan los que se hayan tardado tiempo en explicarse o que al día de hoy no tengan explicación o los que tengan explicación y una particularidad y extrañeza que valga la pena contar.

“Cuando empezamos a hablar de Yarumal nosotros nos contactamos con la gente del Grupo de Neurociencias, no tengo el nombre exacto en este momento, pero ellos nos pasaron unas condiciones que como productores no podíamos aceptar como que el corte definitivo, el del contenido final lo tenían que aceptar ellos, como periodistas optamos por no aceptar eso”.

Lo que hicieron entonces fue buscar historias en primera persona, con gente del municipio y con diferentes periodistas que habían cubierto el hecho.

El inicio de este fragmento de Yarumal dice: “La maldición que acecha a este pequeño pueblo con la cual pierden la memoria y hasta olvidan sus propios nombres”. El showrunner confirmó que sí, que empezaron a hablar de la maldición, “y la verdad que lamento muchísimo que se lo hayan tomado a mal, porque no era la intención de ninguna manera, siempre tratamos de contar la historia con mucho respeto. El tema de la maldición era el inicio de la narrativa para explicar que era lo que había sucedido que era lo que se termina contando, obviamente es un programa de misterios, no es un programa que busca ser un paper científico”, dice.

La sensación que queda para los productores es que ese inicio causó mucho enojo, “y por eso las críticas son de los primeros minutos y no hay un seguimiento de lo que pasó, mi sensación es que no lo terminaron de ver, en esos 11 minutos que tiene el caso está todo contado”.

Sobre el pronunciamiento del Grupo de Neurociencias de Antioquia, Sucksdorf afirma sentirse muy apenado: “A toda la gente de este grupo, que es el más enojado, yo no los nombro en el programa porque efectivamente ellos no quisieron participar y por respeto no debía nombrarlos, me parece que hacen un trabajo increíble y maravilloso, pero entiendo como cuidan lo que ellos informan, lo que pasa es que dentro de lo que yo tengo que responder hay cosas que no puedo dar, yo no le puedo decir a un tercero que el corte definitivo es suyo porque no podría hacerlo nunca”.